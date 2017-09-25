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На предпремьерном показе "Матильды" в Сочи 29 сентября усилят охрану кинотеатра

Культура
25 сентября, 19:31 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, сентября. /ТАСС

В широкий прокат фильм Алексея Учителя выходит 26 октября 2017 года

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СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Предпремьерная демонстрация фильма Алексея Учителя "Матильда" в кинотеатре "Люксор IMAX" в Сочи, назначенная на 29 сентября, пройдет при усиленных мерах безопасности. В первый день продаж на спецпоказ всего было куплено порядка 30 билетов, в том числе забронировано шест мест в VIP зале, сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель кинокомплекса Гульназ Хамитова.

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"В широкий прокат самая ожидаемая премьера этого года - фильм "Матильда" выходит только 26 октября 2017 года, но жителям Сочи выпала уникальная возможность увидеть его одними из первых. Конечно, будут предприняты все необходимые меры безопасности, обычную охрану кинотеатра усилят сотрудниками полиции", - отметила Хамитова.

По словам представителя кинотеатра, за первый день с начала продаж билетов в VIP зал, рассчитанный на 38 мест, было куплено шесть билетов. Еще 21 билет уже приобрели зрители, которые намерены смотреть картину в общем зале на 228 мест.

Сочинский кинотеатр сети "Люксор IMAX" расположен в самом крупном на курорте торговом центре "Море Молл", где всегда много посетителей. Зрители в Сочи также смогут побывать на премьере картины 26 октября, всего за два дня планируется показать 12 сеансов "Матильды".

О фильме

Фильм Алексея Учителя посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 годы). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте.

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Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Премьера фильма в России назначена на 26 октября.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.

Руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" ранее приняли решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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