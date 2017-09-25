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Мединский: объем кассовых сборов фильмов РФ может стать рекордным в 2017 году

Культура
25 сентября, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

При этом, по словам министра культуры, увеличение сборов не связано с ростом цен на билеты

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил надежду, что объем кассовых сборов отечественных фильмов в 2017 году может побить рекорд прошлого года. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу РБК, запись которого вышла в понедельник.

"Я надеюсь, что мы точно рекорд прошлого года побьем", - сказал он, напомнив, что объем кассовых сборов российских фильмов в 2016 году достиг 8,6 млрд рублей.

Министр культуры также рассчитывает, что на конец сентября кассовые сборы отечественных фильмов приблизятся к отметке в 8 млрд рублей. При этом, по словам Мединского, увеличение сборов не связано с ростом цен на билеты. "Средняя цена билета у нас, кстати, такая же, как и была три года назад - где-то 240-250 рублей по стране в целом. Просто платежеспособность населения - люди готовы заплатить больше", - сказал он.

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