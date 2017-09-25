Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Театр драмы Абхазии впервые примет участие в Володинском фестивале в Петербурге

Культура
25 сентября, 20:38 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 25, сентября. /ТАСС

Показ спектакля абхазской труппы "Пять вечеров" состоится в феврале 2018 года на сцене Театра "На Литейном"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский театр драмы (РУСДРАМ) Абхазии имени Фазиля Искандера впервые примет участие в Володинском фестивале в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

"Спектакль "Пять вечеров" Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера режиссера Антона Киселюса отобран для участия в престижном Володинском фестивале в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года. Соответствующее письмо, подписанное народной артисткой СССР Алисой Фрейдлих, режиссером, лауреатом премии "Золотая маска" Виктором Рыжковым и известным театральным критиком, главным редактором "Петербургского театрального журнала" Мариной Дмитревской пришло в понедельник на имя гендиректора РУСДРАМа", - сказал Хинтба.

Фестиваль пройдет с 5 по 10 февраля 2018 года. Спектакль "Пять вечеров" покажут на сцене Театра "На Литейном".

"Отбор спектакля "Пять вечеров" на столь престижный фестиваль в Санкт-Петербурге - свидетельство и результат художественного рывка, который осуществил театр в 36-м сезоне. "Пять вечеров" - высококачественный спектакль, которым мы гордимся. Постараемся достойно представить Республику Абхазия на авторитетном театральном смотре в Санкт-Петербурге", - заключил Хинтба.

РУСДРАМ завершил 36-й театральный сезон 21 сентября. По словам гендиректора, в этом сезоне труппа театра сыграла 107 репертуарных спектаклей, а всего коллектив организовал и провел 117 мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фрейндлих, Алиса Бруновна
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Новые ограничения на въезд в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама