Театр драмы Абхазии впервые примет участие в Володинском фестивале в Петербурге

СУХУМ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский театр драмы (РУСДРАМ) Абхазии имени Фазиля Искандера впервые примет участие в Володинском фестивале в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

"Спектакль "Пять вечеров" Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера режиссера Антона Киселюса отобран для участия в престижном Володинском фестивале в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года. Соответствующее письмо, подписанное народной артисткой СССР Алисой Фрейдлих, режиссером, лауреатом премии "Золотая маска" Виктором Рыжковым и известным театральным критиком, главным редактором "Петербургского театрального журнала" Мариной Дмитревской пришло в понедельник на имя гендиректора РУСДРАМа", - сказал Хинтба.

Фестиваль пройдет с 5 по 10 февраля 2018 года. Спектакль "Пять вечеров" покажут на сцене Театра "На Литейном".

"Отбор спектакля "Пять вечеров" на столь престижный фестиваль в Санкт-Петербурге - свидетельство и результат художественного рывка, который осуществил театр в 36-м сезоне. "Пять вечеров" - высококачественный спектакль, которым мы гордимся. Постараемся достойно представить Республику Абхазия на авторитетном театральном смотре в Санкт-Петербурге", - заключил Хинтба.

РУСДРАМ завершил 36-й театральный сезон 21 сентября. По словам гендиректора, в этом сезоне труппа театра сыграла 107 репертуарных спектаклей, а всего коллектив организовал и провел 117 мероприятий.