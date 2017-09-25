Мединский: контроль за отчетностью по грантам будет ужесточен после дела "Седьмой студии"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Дело о хищениях в "Седьмой студии" стало толчком для ужесточения контроля за финансовой отчетностью культурных учреждений, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК, вышедшем в эфир в понедельник.
"Я дал поручение профильным департаментам разработать дополнительные меры более точной поддержки и серьезной отчетности, в следующем году мы эту практику сделаем более строгой и более прозрачной", - заявил министр.
Он отметил, что речь идет о бюджетных грантах, выделяемых как частным некоммерческим организациям, так и государственным учреждениям и творческим союзам. Мединский добавил, что система контроля за финансовой отчетностью и без того была непростой.
"Седьмая студия" - автономная некоммерческая организация (АНО), созданная Кириллом Серебренниковым для реализации проекта по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Следствие предполагает, что "Седьмая студия" искажала сведения о стоимости проводимых "Платформой" мероприятий, а также заключала фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, в результате чего было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.