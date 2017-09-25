Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: контроль за отчетностью по грантам будет ужесточен после дела "Седьмой студии"

Культура
25 сентября, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Глава Минкультуры уточнил, что изменения затронут бюджетные гранты, выделяемые как госучреждениям, так и частным некоммерческим организациям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Дело о хищениях в "Седьмой студии" стало толчком для ужесточения контроля за финансовой отчетностью культурных учреждений, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК, вышедшем в эфир в понедельник.

"Я дал поручение профильным департаментам разработать дополнительные меры более точной поддержки и серьезной отчетности, в следующем году мы эту практику сделаем более строгой и более прозрачной", - заявил министр.

Он отметил, что речь идет о бюджетных грантах, выделяемых как частным некоммерческим организациям, так и государственным учреждениям и творческим союзам. Мединский добавил, что система контроля за финансовой отчетностью и без того была непростой.

"Седьмая студия" - автономная некоммерческая организация (АНО), созданная Кириллом Серебренниковым для реализации проекта по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Следствие предполагает, что "Седьмая студия" искажала сведения о стоимости проводимых "Платформой" мероприятий, а также заключала фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, в результате чего было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
4
Кого Ангела Меркель возьмет в правящую коалицию
5
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
6
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама