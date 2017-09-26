Книга о балерине Диане Вишневой выйдет осенью в Европе и США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Книга "Мультивселенная" ("Multivers") о балерине, народной артистке России Диане Вишневой выйдет нынешней осенью на французском и английском языках в Европе и США. Об этом проекте артистка сообщила в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Нынешней осенью планируется появление этой книги в Европе и Северной Америке. Конечно, в будущем ее переведут и на русский язык", - сказала балерина, отметив, что идея "Мультивселенной" принадлежит ее Фонду содействия балетного искусства, а реализовать ее удалось благодаря кругу ее близких людей и, прежде всего, "другу и соратнику Анне Юдиной, живущей в Париже, которая "вложила много душевных сил и времени в эту книгу".

"Мне не хотелось, чтобы это был альбом иллюстраций или просто моя биография. Мне представлялось, что книга должна быть обращена в будущее. И мы нашли такую историю", - рассказала балерина.

Это книга о новых жанрах, о поиске и пересечении новых направлений в искусстве, о театре будущего. Поэтому, по словам Дианы, книга и получила название "Мультивселенная". Она надеется, что новинку интересно будет прочитать не только балетным - книга универсальна для совершенно разных сфер искусства.

"Я очень одержима этой идеей. Еще ничего такого я не представила, хотя сейчас разрабатываются мои новые проекты именно на стыке разных искусств. И вот эта книга - определенная предтеча того, в каком направлении я дальше хотела бы двигаться", - сказала балерина.

О балерине

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева - автор множества разнообразных проектов, один из которых - Международный фестиваль современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva. Он пройдет 12-19 ноября в Москве и Санкт-Петербурге. Выступая как организатор, она продолжает свою танцевальную карьеру, сотрудничая с ведущими современными хореографами всего мира.

Диана Вишнева - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, трехкратная обладательница российской национальной премии "Золотая маска", лауреат международной балетной премии "Бенуа де ла данс". Журнал Forbes включил ее в список "50 русских, завоевавших мир".