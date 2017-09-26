Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Пробы на главную роль в фильме Алексея Учителя "Матильда" оставили странное впечатление, рассказала в интервью ТАСС прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнева, которая была приглашена на кинопробы как возможная исполнительница роли Матильды Кшесинской.

"На ранних этапах подготовки этого фильма Алексей Учитель пригласил меня и Данилу Козловского поучаствовать в пробах на роли Матильды и цесаревича Николая", - сказала балерина. Она призналась, что у нее "осталось странное впечатление от этих проб, от обстановки на площадке, и желания продолжить не возникло". "Да и Данила в итоге сыграл в этой картине другую роль", - сказала она.

Ранее Мариинский театр, участвовавший в записи музыки фильма, объявил о том, что официальная премьера "Матильды" пройдет в его стенах. Диана Вишнева сказала, что, конечно, посмотрит этот фильм, "но, наверное, не в Мариинском театре".

"История с Матильдой, - сказала она, - связана у меня с именем моего старшего друга, режиссера "Ленфильма" Виктора Соколова. Он много лет работал над сценарием фильма о Кшесинской, хотел снять картину. Но это были 1990-е годы, для нашего кинематографа тяжелые времена, и постепенно режиссер стал работать над книгой. В течение многих лет я постоянно с ним говорила об этой балерине. К сожалению, Виктор Федорович ушел из жизни два года назад. Но труд свой он закончил, и книга, надеюсь, выйдет уже в этом году".

По словам Дианы Вишневой, она всегда интересуется картинами на тему балета, начиная с фильма "Фуэте" с Екатериной Максимовой, памятного ей еще со школьных лет. Фильмы о балете, наряду со спектаклями, входят в программу учрежденного балериной Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva, который в пятый раз пройдет 12-19 ноября в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщила прима, в этом году кинопрограмма фестиваля будет посвящена воплощению на экране образа артиста балета.