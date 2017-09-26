Фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" стартует в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спектакли II фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку", который пройдет в столице с 26 сентября по 14 ноября, будут представлены на всех оперных сценах Москвы: в Большом театре, Московском театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича- Данченко, "Новой опере", "Геликон-опере", Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского, Московском государственном академическом Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации музыкальных театров (АМТ).

Театральная программа

В афише смотра - более 30 спектаклей всех стилей и жанров - оперы и оперетты, балеты и мюзиклы, музыкальные трагедии и лирические сцены - для самой широкой аудитории. Причем театры сами решают, что показать москвичам. На фестивале нет экспертного совета и жюри. Единственная премия - "Легенда" - вручается тем, перед кем преклоняются и профессионалы, и любители.

"Мы говорим: "Коллеги, давайте доверять друг другу. Мы хотим увидеть то, что вы считаете самым главным своим свершением, что вы считаете своей сегодняшней художественной программой. Мы не хотим диктовать. Мы хотим услышать ваш голос. Понять, какими вы себя ощущаете", - цитирует пресс-служба президента АМТ Георгия Исаакяна.

Одним из главных событий фестиваля станет мировая премьера реконструкции утраченной оперы Клаудио Монтеверди Arianna ("Ариадна"), которую композитор считал "своей лучшей работой для сцены". Опера воссоздана Эндрю Лоуренсом- Кингом по либретто Оттавио Ринуччини и сохранившимся фрагментам музыки Монтеверди. Премьера подготовлена участниками осенней сессии Академии старинной оперы Opera Omnia.

Санкт-Петербургский детский театр "Зазеркалье" привезет оперу "Кармен" Ж. Бизе, Музыкальный театр "Карамболь" - мюзикл "Иосиф и его удивительный плащ снов" Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Передвижной камерный "Живой театр" из Екатеринбурга покажет детские музыкальные спектакли "Хныка и Гыка" (спектакль адаптирован для людей со слабым зрением) и "Мышонок Криспи" Александра Пантыкина. Иркутский музыкальный театр им. Загурского и Алтайский театр музыкальной комедии приготовили "Сильву" И. Кальмана, театр "Санктъ-Петербургъ опера" выбрал "Поругание Лукреции" Б. Бриттена, "Дон Жуан" В. А. Моцарта и "Летучая мышь" И. Штрауса. Классику исполнят труппы из Краснодара, Красноярска и Бурятии.

Московские музыкальные театры заявят о себе своими самыми популярными постановками: Большой театр покажет "Манон Леско" Дж. Пуччини, театр "Новая опера" - "Пассажирку" М. Вайнберга, Центр оперного пения Галины Вишневской - "Евгения Онегина" П. Чайковского, "Геликон- опера" - "Садко" Н. Римского-Корсакова, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко - "Обручение в монастыре" С. Прокофьева, Камерный театр им. Покровского - "Нос" Д. Шостаковича.

Режиссерские чтения и лаборатория молодых драматургов

Фестиваль "Видеть музыку" включает не только спектакли, но и профессиональные программы. Так, в рамках смотра пройдут "Режиссерские чтения". Заметные оперные режиссеры поделятся своими размышлениями о профессии, наблюдениями о ее сегодняшнем состоянии и видением ее развития. "Эти дискуссии должны помочь профессиональному сообществу выработать общую систему координат, столь необходимую сегодня для музыкального театра России", - отметили в оргкомитете.

Академия старинной оперы Opera Omnia, созданная на базе Театра имени Натальи Сац одним из самых известных барочных музыкантов Эндрю Лоуренсом-Кингом, представит серию мастер- классов для вокалистов и инструменталистов.

11 и 12 сентября в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет Лаборатория молодых композиторов и драматургов "КоOPERAция", где современные российские авторы покажут профессионалам музыкального театра свои произведения - восемь мини-опер для трех солистов и камерного ансамбля длительностью 14 минут каждая. По задумке кураторов лаборатории, режиссера Екатерины Василевой и музыковеда Наталии Сурниной, благодаря этим показам авторы и исполнители, создатели и постановщики, композиторы и театры должны найти друг друга для новых работ.

С 1 по 3 ноября профессионалы музыкального театра смогут обменяться опытом и обсудить самые острые и насущные вопросы современности в рамках конференции Ассоциации музыкальных театров. Событием встречи станет приезд в Москву главы крупнейшего творческого объединения музыкальных театров Европы Opera Europa - британца Николаса Пейна.

"Видеть музыку"

Фестиваль "Видеть музыку" учрежден Ассоциацией музыкальных театров и проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках биеннале театрального искусства. В названии смотра - двойная цитата. Однажды Игорь Стравинский сказал хореографу Джорджу Баланчину: "Ваша хореография - это попытка увидеть музыку". В 2012 году Пермский театр оперы и балета назвал так свой вечер современных одноактных балетов. "Ассоциация музыкальных театров выбрала эту фразу, глубоко отражающую суть музыкального театра", - отмечают организаторы.