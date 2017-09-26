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Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино

Культура
26 сентября, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Фамилия режиссера отсутствует в постановлении об обновленном составе попечительского совета Фонда

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Никита Михалков

Никита Михалков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино. В подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановлении об обновленном составе попечительского совета Фонда фамилия режиссера, председателя Союза кинематографистов РФ отсутствует. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

В ходе заседания коллегии Министерства культуры РФ 23 августа Михалков сообщил о выходе из состава попечительского совета Фонда из-за, по его словам, "безответственности организации".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.

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Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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