МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино. В подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановлении об обновленном составе попечительского совета Фонда фамилия режиссера, председателя Союза кинематографистов РФ отсутствует. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

В ходе заседания коллегии Министерства культуры РФ 23 августа Михалков сообщил о выходе из состава попечительского совета Фонда из-за, по его словам, "безответственности организации".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.