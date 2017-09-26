Челябинское управление ФАС начало проверку по жалобе на рекламу фильма "Матильда"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Жительница города Сатки Челябинской области подала в областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявление, в котором говорится, что при распространении афиш и наружной рекламы фильма "Матильда" могут быть нарушены требования рекламного законодательства. По факту подачи заявления начата проверка, сообщила ТАСС пресс-секретарь управления антимонопольного ведомства Наталья Мартынюк.

"Дело пока не возбуждено. Челябинское УФАС начало проверку по заявлению на рекламу фильма "Матильда", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, заявительница, в частности, считает, что в рекламе содержится недостоверная информация при указании следующих сведений: "Тайна дома Романовых", "Тайна последнего русского царя", "Основано на реальных событиях", "Во всех кинотеатрах страны", "Главный исторический блокбастер года".

Как указано в заявлении, историки выявили множество грубых расхождений описанных в фильме событий, образов персонажей и их высказываний с документированными историческими свидетельствами. Данное предположение основано, в том числе, на результатах изучения официальных трейлеров к фильму.

Кроме того, заявительница отмечает, что в прокатном удостоверении есть аннотация к фильму, который определен как "драма". Сведений о том, что указанное кинопроизведение является историческим блокбастером, этот документ не содержит.

Также она указывает на недопустимость использования в рекламе информации "Во всех кинотеатрах страны", поскольку некоторые кинотеатры уже публично сообщили об отказе демонстрации фильма.

О фильме

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 гг.). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.