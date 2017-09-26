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Гоша Куценко сыграет в новом сериале НТВ "Скорая помощь"

Культура
26 сентября, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Режиссер-постановщик сериала - Богдан Дробязко

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Гоша Куценко

Гоша Куценко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Актер Гоша Куценко сыграет в новом сериале НТВ "Скорая помощь", сообщила во вторник пресс-служба телеканала.

"В Москве стартовали съемки нового сериала телеканала "Скорая помощь". Главную роль в проекте исполнит заслуженный артист России Гоша Куценко", - отметили в пресс-службе.

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Сюжет истории разворачивается вокруг водителя, принятого на работу в скорую помощь, который начинает демонстрировать чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах, спасая немало человеческих жизней.

По ходу развития истории выясняется, что он - высококвалифицированный врач, несправедливо лишенный лицензии, и теперь его задача - восстановить свое доброе имя и вернуться в профессию.

"Я никогда не играл врачей, а все время играл пациентов, поэтому даже сам снял фильм "Врач", где и сыграл своего "первого врача"- нейрохирурга, - приводит пресс-служба НТВ слова Куценко. - Моя мама была рентгенологом, и я малышом еще рассекал между рентгеновскими пушками, медиками и больными. С безграничным уважением отношусь к людям этой профессии. И когда друзья предложили мне сыграть врача, причем неоднозначного доктора с непростой судьбой, я подумал, что это верное продолжение хода событий моей жизни".

Режиссером-постановщиком сериала стал Богдан Дробязко. В ролях также задействованы Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Олег Тактаров и другие.

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