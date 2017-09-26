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THR: сиквел "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 года

Культура
26 сентября, 12:20 UTC+3

New Line Cinema и Warner Bros. анонсировали, что премьера картины запланирована на 6 сентября 2019 года

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Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Оно"

Кадр из фильма "Оно"

© Filmpro.ru

Вторая часть фильма "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 года. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

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Компании New Line Cinema и Warner Bros. анонсировали, что премьера картины запланирована на 6 сентября 2019 года, сообщает издание.

Ранее в сентябре автор романа "Оно" Стивен Кинг в своем Twitter написал, что те, кто не хочет ждать второй части фильма, могут прочитать книгу.

"Не хотите ждать второй части? Вы всегда можете прочитать книгу. Это просто так, к слову", - написал Кинг.

Премьера фильма "Оно" Андреса Мускетти состоялась в России 7 сентября. Картина рассказывает о городке Дерри в американском штате Мэн, где семеро детей, известные как "Клуб неудачников", вступают в противостояние с чудовищем, способным принимать любую физическую форму.

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