THR: сиквел "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 года

Вторая часть фильма "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 года. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Компании New Line Cinema и Warner Bros. анонсировали, что премьера картины запланирована на 6 сентября 2019 года, сообщает издание.

Ранее в сентябре автор романа "Оно" Стивен Кинг в своем Twitter написал, что те, кто не хочет ждать второй части фильма, могут прочитать книгу.

"Не хотите ждать второй части? Вы всегда можете прочитать книгу. Это просто так, к слову", - написал Кинг.

Don't want to wait for Part 2 of IT, the movie? You can always read IT, the book. Just sayin'. — Stephen King (@StephenKing) 11 сентября 2017 г.

Премьера фильма "Оно" Андреса Мускетти состоялась в России 7 сентября. Картина рассказывает о городке Дерри в американском штате Мэн, где семеро детей, известные как "Клуб неудачников", вступают в противостояние с чудовищем, способным принимать любую физическую форму.