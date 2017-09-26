Комитет Госдумы по культуре посмотрит "Матильду" 28 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре договорился с режиссером Алексеем Учителем о спецпоказе его фильма "Матильда" для членов комитета и депутатов 28 сентября, однако просмотр состоится не в здании нижней палаты. Об этом сообщила во вторник журналистам первый зампред комитета Елена Драпеко ("Справедливая Россия").

"Комитет по культуре посмотрит (фильм "Матильда" - прим. ТАСС) буквально послезавтра. 28-го числа мы будем смотреть "Матильду", - рассказала она.

По словам парламентария, просмотр состоится не в стенах Госдумы. При этом Драпеко не стала раскрывать место проведения спецпоказа для депутатов, "чтобы не было утечки информации". Первый зампред комитета по культуре отметила, что на просмотр записалось "много депутатов из других комитетов".

"Вообще зал на 40 мест, мы не рассчитывали, что будет вся Госдума, но подходят и подходят", - сказала она, предположив, что на показе может присутствовать и сам Учитель как "правообладатель". Депутат добавила, что Наталья Поклонская "пока не заявлялась на просмотр фильма".

Официальный просмотр "Матильды" в Госдуме в рамках парламентского киноклуба, о котором ранее сообщал председатель комитета Станислав Говорухин ("Единая Россия"), назначен на 26 октября.

О фильме

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 гг.). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.