Ара Карапетян назначен директором Камерного музыкального театра имени Покровского

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ о назначении Ары Карапетяна директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

На посту директора он сменил Олега Михайлова. Музыкальным руководителем театра останется народный артист СССР Геннадий Рождественский.

"Новое назначение связано с желанием учредителя выправить ситуацию в этом театре. Мы надеемся, что с его [Карапетяна] приходом ситуация в театре имени Покровского нормализуется, наладится как творческая, так и административная жизнь, и все это позволит обсуждать непосредственно деятельность театра и его дальнейшие успехи, а не связанные с ним кадровые решения и конфликты", - приводит пресс-служба слова статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Александра Журавского.

В Минкультуры подчеркнули, что Карапетян - "опытный менеджер, сочетающий в себе профессиональные дирижерские компетенции с административными навыками". Его кандидатура была рекомендована Театральным советом при министре культуры РФ.

В феврале 2017 года свой пост покинул главный режиссер театра им. Покровского Михаил Кисляров. СМИ называли причиной отставки конфликт с руководством театра. В Минкультуры сообщили, что Театральный совет при главе ведомства "дважды высказывался о необходимости нормализации ситуации в театре имени Покровского".

Планы нового директора

Карапетян пообещал обойтись без "резких изменений" в жизни учреждения. "Новый театральный сезон открыт, у театра есть определенные планы, которые обязательно надо осуществлять. Трансформация будет очень мягкая и без каких- либо резких движений", - цитирует его слова пресс-служба ведомства.

Новый директор отметил, что пока не знаком с коллективом театра, поэтому "выводы относительно действующей команды" сможет сделать лишь через несколько недель.

Ара Карапетян

Ара Карапетян окончил отделение оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, после чего работал дирижером Музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории, Пермского академического театра оперы и балета и Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 2005 по 2013 год Карапетян был директором-распорядителем театра Станиславского и Немировича-Данченко, до 2016 года - его генеральным директором.

В последний год Карапетян работал с китайскими коллективами - был вице-президентом и артистическим директором Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня.