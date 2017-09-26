Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ара Карапетян назначен директором Камерного музыкального театра имени Покровского

Культура
26 сентября, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Карапетян пообещал обойтись без "резких изменений" в жизни учреждения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ара Карапетян

Ара Карапетян

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ о назначении Ары Карапетяна директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

На посту директора он сменил Олега Михайлова. Музыкальным руководителем театра останется народный артист СССР Геннадий Рождественский.

"Новое назначение связано с желанием учредителя выправить ситуацию в этом театре. Мы надеемся, что с его [Карапетяна] приходом ситуация в театре имени Покровского нормализуется, наладится как творческая, так и административная жизнь, и все это позволит обсуждать непосредственно деятельность театра и его дальнейшие успехи, а не связанные с ним кадровые решения и конфликты", - приводит пресс-служба слова статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Александра Журавского.

В Минкультуры подчеркнули, что Карапетян - "опытный менеджер, сочетающий в себе профессиональные дирижерские компетенции с административными навыками". Его кандидатура была рекомендована Театральным советом при министре культуры РФ.

В феврале 2017 года свой пост покинул главный режиссер театра им. Покровского Михаил Кисляров. СМИ называли причиной отставки конфликт с руководством театра. В Минкультуры сообщили, что Театральный совет при главе ведомства "дважды высказывался о необходимости нормализации ситуации в театре имени Покровского".

Планы нового директора

Карапетян пообещал обойтись без "резких изменений" в жизни учреждения. "Новый театральный сезон открыт, у театра есть определенные планы, которые обязательно надо осуществлять. Трансформация будет очень мягкая и без каких- либо резких движений", - цитирует его слова пресс-служба ведомства.

Новый директор отметил, что пока не знаком с коллективом театра, поэтому "выводы относительно действующей команды" сможет сделать лишь через несколько недель.

Ара Карапетян

Ара Карапетян окончил отделение оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, после чего работал дирижером Музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории, Пермского академического театра оперы и балета и Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 2005 по 2013 год Карапетян был директором-распорядителем театра Станиславского и Немировича-Данченко, до 2016 года - его генеральным директором.

В последний год Карапетян работал с китайскими коллективами - был вице-президентом и артистическим директором Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама