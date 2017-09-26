Ара Карапетян назначен директором Камерного музыкального театра имени Покровского

Самые памятные победы российских клубов над английскимиСпорт 26 сентября, 15:43
Самарский филиал ПГК в январе-августе 2017 года удвоил объем погрузки нефтепродуктовТранспорт 26 сентября, 15:38
Моуринью: "Манчестер Юнайтед" придется терпеть в матче с ЦСКАСпорт 26 сентября, 15:31
Мозер: Столбова и Климов на турнире в Финляндии покажут свой максимум на данный моментСпорт 26 сентября, 15:25
Лео Бокерия, Юрий Григорович и Рустам Хамдамов стали лауреатами премии Юрия ЛюбимоваОбщество 26 сентября, 15:24
Судья Карасев назначен на матч 12-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Динамо"Спорт 26 сентября, 15:20
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатораПолитика 26 сентября, 15:10
Выставка художников с аутизмом открылась в московском музее-заповеднике ЦарицыноСоциальная ответственность 26 сентября, 15:04
ФК "Арарат" объявил об уходе полузащитника ИзмайловаСпорт 26 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ о назначении Ары Карапетяна директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
На посту директора он сменил Олега Михайлова. Музыкальным руководителем театра останется народный артист СССР Геннадий Рождественский.
"Новое назначение связано с желанием учредителя выправить ситуацию в этом театре. Мы надеемся, что с его [Карапетяна] приходом ситуация в театре имени Покровского нормализуется, наладится как творческая, так и административная жизнь, и все это позволит обсуждать непосредственно деятельность театра и его дальнейшие успехи, а не связанные с ним кадровые решения и конфликты", - приводит пресс-служба слова статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Александра Журавского.
В Минкультуры подчеркнули, что Карапетян - "опытный менеджер, сочетающий в себе профессиональные дирижерские компетенции с административными навыками". Его кандидатура была рекомендована Театральным советом при министре культуры РФ.
В феврале 2017 года свой пост покинул главный режиссер театра им. Покровского Михаил Кисляров. СМИ называли причиной отставки конфликт с руководством театра. В Минкультуры сообщили, что Театральный совет при главе ведомства "дважды высказывался о необходимости нормализации ситуации в театре имени Покровского".
Карапетян пообещал обойтись без "резких изменений" в жизни учреждения. "Новый театральный сезон открыт, у театра есть определенные планы, которые обязательно надо осуществлять. Трансформация будет очень мягкая и без каких- либо резких движений", - цитирует его слова пресс-служба ведомства.
Новый директор отметил, что пока не знаком с коллективом театра, поэтому "выводы относительно действующей команды" сможет сделать лишь через несколько недель.
Ара Карапетян окончил отделение оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, после чего работал дирижером Музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории, Пермского академического театра оперы и балета и Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 2005 по 2013 год Карапетян был директором-распорядителем театра Станиславского и Немировича-Данченко, до 2016 года - его генеральным директором.
В последний год Карапетян работал с китайскими коллективами - был вице-президентом и артистическим директором Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня.