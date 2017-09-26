Светлана Захарова впервые представила в Японии сольную программу "Amore"

ТОКИО, 26 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Прима-балерина Государственного академического Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова впервые представила в Японии свою сольную программу "Amore", состоящую из трех одноактных балетов. Выступление, приуроченное к фестивалю "Русские сезоны", прошло во вторник в токийском концертном зале Orchad Hall.

"Сольная программа "Amore" впервые добралась до Японии. Я очень рада, что наконец смогу показать японской публике свою новую работу. Тем не менее это очень волнительно, поскольку они привыкли видеть меня в классическом балете, а это другая пластика, другие краски", - отметила Захарова в беседе с корреспондентом ТАСС перед выступлением.

"В этом году в Японии очень большое внимание приковано к российским артистам. Было очень приятно, что на открытии "Русских сезонов" (в июне - прим. ТАСС) присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Затем он принял меня и [скрипача] Вадима Репина у себя в резиденции", - добавила она.

Программа "Amore" состоит из трех одноактных балетов разного жанра. Первый из них - "Франческа да Римини" в постановке Юрия Посохова. За ним следует "Пока не пошел дождь" немецко-нигерийского танцовщика и хореографа Патрика де Бана.

Завершается проект балетом "Штрихи через хвосты", который на музыку Вольфганга Амадея Моцарта поставила ирландский хореограф Маргерит Донлон. В программе также участвуют солисты балета Большого театра Михаил Лобухин и Денис Родькин. 29 сентября и 1 октября японские зрители также смогут увидеть совместную авторскую программу Репина и Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5".

Фестиваль "Русские сезоны"

Фестиваль "Русские сезоны" стал прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении 12 месяцев более чем в 45 городах Страны восходящего солнца.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".