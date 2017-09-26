Памятник художнику Казимиру Малевичу планируют установить в Одинцове

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Памятник художнику-супрематисту Казимиру Малевичу планируют установить в селе Ромашково Одинцовского района Подмосковья. Об этом сообщается во вторник на сайте районной администрации.

"Возведение архитектурного сооружения в селе Ромашково в честь великого художника будет большим культурным событием в Одинцовском районе", - приводятся в сообщении слова и. о. заместителя руководителя районной администрации Веры Смольниковой.

По ее словам, Малевич часто ездил в село Немчиновка [недалеко от села Ромашково], куда после 1917 года переехали родители его супруги Софьи Михайловны. "Говорят, что именно Немчиновка и ее окрестности вдохновили Казимира Малевича на то, чтобы вернуться к традиционной живописи", - добавила Смольникова.

Инициаторами возведения монумента стали родственники Малевича совместно с Творческим союзом художников России. "При создании проекта участникам необходимо было учесть главное условие конкурса - завещание художника-супрематиста, в котором он просил создать скульптурное сооружение по работам его ученика Николая Суетина", - подчеркнули в администрации. Автором проекта выбран скульптор Михаил Заикин.

Казимир Малевич (1879-1935) - советский художник и теоретик искусства, один из основоположников супрематизма - одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени. Он является автором картин "Черный квадрат", "Супрематическая композиция", "Скачет красная конница" и др.