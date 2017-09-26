Aerosmith отменила концерты из-за болезни Стивена Тайлера

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рок-группа Aerosmith отменила четыре концерта - в Бразилии, Чили, Аргентине и Мексике - в связи с проблемами со здоровьем ее 69-летнего вокалиста Стивена Тайлера.
"К сожалению, солист Стивен Тайлер в связи с неожиданными проблемами со здоровьем обратился за срочной медицинской помощью, врачи порекомендовали ему в настоящий момент воздержаться от поездок и выступлений, - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице коллектива. - По этой причине последние четыре выступления в рамках тура по Южной Америке будут отменены".
На сайте также приводится заявление самого Тайлера, который приносит извинения поклонникам группы и просит их не беспокоиться. "Пожалуйста, не волнуйтесь. Мое состояние не является опасным для жизни, но мне необходимо разобраться с этим сейчас же, отдохнуть и немедленно получить медицинскую помощь, что позволит мне продолжать выступать в будущем. Я обещаю, что вернусь", - говорится в заявлении музыканта.