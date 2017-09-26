Мединский считает, что "Гоголь-центру" не грозит ликвидация из-за дела Серебренникова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский "Гоголь-центр" не находится под угрозой ликвидации из-за обвинения в мошенничестве, предъявленного художественному руководителю театра Кириллу Серебренникову, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"На мой взгляд, нет", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Дождь", отвечая на вопрос, может ли "Гоголь-центр" быть ликвидирован.

Министр отметил, что столичный театр продолжает получать "существенную госдотацию".

По словам министра культуры, в отношении художественного руководителя театра "выбрана самая гуманная из возможных мер пересечений".

"Там довольно серьезные претензии. Ситуация ужасно неприятная. Вы думаете, мне приятно, что это все крутится вокруг Минкультуры? Он получал гранты от Министерства культуры, постоянно наших сотрудников вызывают по этому поводу на какие-то опросы, показания они дают", - добавил Мединский.

Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников был задержан в конце августа в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру было предъявлено обвинение, Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета отправил его под домашний арест до 19 октября.