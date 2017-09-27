Показ фильма "Крым" пройдет в среду в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Показ кинокартины Алексея Пиманова "Крым" состоится в среду в Государственном Кремлевском дворце. Об этом ТАСС сообщил сам режиссер.

25 сентября в Крыму состоялась премьера фильма. В широкий прокат он выйдет 28 сентября.

Фильм основан на реальных событиях весны 2014 года, когда Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении. В основе сюжета - история современных Ромео и Джульетты - русского юноши и украинской девушки.

"Я этим горжусь, что там очень сложная история. Она по-настоящему про всех. И там нет абсолютно правых и абсолютно неправых", - сказал Пиманов, который возглавляет медиахолдинг "Красная звезда".

О съемках

По словам режиссера, съемки проходили в два этапа - сначала весной 2016 года, а затем осенью в Подмосковье, где был воссоздан облик киевской площади Майдан.

"Для нас самое главное было - передать атмосферу, что люди переживали. Поэтому есть два героя - она и он. И они там в этот момент находятся. И вот эти эмоции, которые они там переживали, для нас были очень важны", - рассказал Пиманов.

В съемках была задействована современная военная техника - истребители, грузовые самолеты, беспилотные летательные аппараты. Большинство массовых сцен создавались при участии жителей Севастополя - реальных участников событий весны 2014 года.

"Там было огромное количество массовки, великолепные декорации, вплоть до того, что мы в реальную величину построили знаменитую арку стадиона киевского "Динамо". Мы даже памятник Валерию Лобановскому сделали, замотанный тряпкой сгоревшей. Мы восстановили все эти автобусы, палаточный лагерь, баррикады", - поделился режиссер.

Пиманов отметил, что компьютерной графики в фильме немного. "Если у тебя есть возможность снять, как военно-транспортному самолету Ил-76 реально заходит в хвост истребитель Су-27, не делай это на компьютере. На нем проще, но он никогда живой кадр не заменит", - пояснил режиссер.

В главных ролях - Роман Курицын, Евгения Лапова, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Геннадий Яковлев. Картина создана при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО) и Фонда кино.