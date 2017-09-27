Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Книгу "100 современников о Любимове" представят к 100-летию со дня рождения режиссера

Культура
27 сентября, 0:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

К презентации книги приурочено открытие фотовыставки "Маска и Душа". Экспозиция включила в себя более 50 фотографий, запечатлевших Юрия Любимова в работе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Презентация книги "100 современников о Любимове", выпуск которой стал важным событием в рамках празднования 100-летия со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова (1917-2014), состоится в среду в Электротеатре "Станиславский" в Москве. Об этом сообщила ТАСС вдова режиссера Каталин Любимова.

"Мы презентуем книгу с символическим названием: "100 современников о Любимове", - сказала собеседница агентства.

"Понятно, что 100 авторов посвятили свои воспоминания 100-летию Любимова", - пояснила Каталин. По ее словам, на самом деле авторов оказалось значительно больше, и она уже готовит к выпуску второй том воспоминаний.

Именно вдова режиссера была автором идеи создания книги, посвященной ее знаменитому супругу. "Откликнулись поистине выдающиеся современники", - подтвердила Каталин.

По ее словам, в книгу вошли воспоминания таких знаковых личностей, как Ирина Антонова, Наталья Солженицына, Сергей Бархин, Андрей Битов, Юлия Борисова, Анатолий Васильев, Георгий Данелия, Марк Захаров, Александр Калягин, Владимир Мартынов, Юрий Норштейн, Олег Табаков, Римас Туминас, Сергей Юрский, а также ряд зарубежных коллег и поклонников творчества Юрия Любимова, в числе которых Питер Брук, Лора Гуэрра, Витторио Страда, Нурия Шёнберг-Ноно и многие другие.

Книга издана Благотворительным фондом развития театрального искусства Ю. П. Любимова. Ее тираж - 1 тыс. экземпляров.

"Сборник "100 современников о Любимове" мы решили посвятить любимовскому зрителю - тем людям, которые были верны Любимову до конца, - сказала вдова режиссера. - Даже тогда, когда Юрий Петрович покинул Театр на Таганке и ставил спектакли в других театрах - "Бесов" в Театре Вахтангова, а "Князя Игоря" в Большом театре - его зрители шли за ним и стоя аплодировали Любимову. Этим людям в первую очередь и посвящается наше юбилейное издание".

К презентации книги "100 современников о Любимове" в Электротеатре приурочено открытие фотовыставки "Маска и Душа". Экспозиция включила в себя более 50 фотографий, запечатлевших Юрия Любимова в работе - во время репетиций, а также в кругу семьи. Все фотографии предоставлены из личного архива режиссера. Выставка продлится до 15 октября.

Век Юрия Любимова

100-летие со дня рождения актера, режиссера, педагога, основателя Театра на Таганке, народного артиста РФ Юрия Любимова отмечается в течение всего 2017 года. Проект "Век Юрия Любимова" - одно из крупнейших событий в культурной жизни России.

В рамках юбилейной программы проходит целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Любимова в Ярославле, а также за рубежом. Среди них - выставка "Любимов и время" в Музее Москвы, международная научная конференция в Российской государственной библиотеке искусств, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Большом зале Московской консерватории, показ оперы Бородина "Князь Игорь" в постановке Любимова и концерт "Посвящение Любимову" в Большом театре, который состоится 30 сентября в день 100-летия со дня рождения режиссера. Тогда же состоится вручение Общественной премии Юрия Любимова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Любимов, Юрий Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генерал ВС США: Соединенные Штаты не допустят военного превосходства РФ над собой
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается
4
Глава представительства ЕС в РФ заявил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна"
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
СМИ: на крупнейшем складе боеприпасов в Винницкой области раздаются взрывы
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама