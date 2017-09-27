Книгу "100 современников о Любимове" представят к 100-летию со дня рождения режиссера

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Презентация книги "100 современников о Любимове", выпуск которой стал важным событием в рамках празднования 100-летия со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова (1917-2014), состоится в среду в Электротеатре "Станиславский" в Москве. Об этом сообщила ТАСС вдова режиссера Каталин Любимова.

"Мы презентуем книгу с символическим названием: "100 современников о Любимове", - сказала собеседница агентства.

"Понятно, что 100 авторов посвятили свои воспоминания 100-летию Любимова", - пояснила Каталин. По ее словам, на самом деле авторов оказалось значительно больше, и она уже готовит к выпуску второй том воспоминаний.

Именно вдова режиссера была автором идеи создания книги, посвященной ее знаменитому супругу. "Откликнулись поистине выдающиеся современники", - подтвердила Каталин.

По ее словам, в книгу вошли воспоминания таких знаковых личностей, как Ирина Антонова, Наталья Солженицына, Сергей Бархин, Андрей Битов, Юлия Борисова, Анатолий Васильев, Георгий Данелия, Марк Захаров, Александр Калягин, Владимир Мартынов, Юрий Норштейн, Олег Табаков, Римас Туминас, Сергей Юрский, а также ряд зарубежных коллег и поклонников творчества Юрия Любимова, в числе которых Питер Брук, Лора Гуэрра, Витторио Страда, Нурия Шёнберг-Ноно и многие другие.

Книга издана Благотворительным фондом развития театрального искусства Ю. П. Любимова. Ее тираж - 1 тыс. экземпляров.

"Сборник "100 современников о Любимове" мы решили посвятить любимовскому зрителю - тем людям, которые были верны Любимову до конца, - сказала вдова режиссера. - Даже тогда, когда Юрий Петрович покинул Театр на Таганке и ставил спектакли в других театрах - "Бесов" в Театре Вахтангова, а "Князя Игоря" в Большом театре - его зрители шли за ним и стоя аплодировали Любимову. Этим людям в первую очередь и посвящается наше юбилейное издание".

К презентации книги "100 современников о Любимове" в Электротеатре приурочено открытие фотовыставки "Маска и Душа". Экспозиция включила в себя более 50 фотографий, запечатлевших Юрия Любимова в работе - во время репетиций, а также в кругу семьи. Все фотографии предоставлены из личного архива режиссера. Выставка продлится до 15 октября.

Век Юрия Любимова

100-летие со дня рождения актера, режиссера, педагога, основателя Театра на Таганке, народного артиста РФ Юрия Любимова отмечается в течение всего 2017 года. Проект "Век Юрия Любимова" - одно из крупнейших событий в культурной жизни России.

В рамках юбилейной программы проходит целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Любимова в Ярославле, а также за рубежом. Среди них - выставка "Любимов и время" в Музее Москвы, международная научная конференция в Российской государственной библиотеке искусств, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Большом зале Московской консерватории, показ оперы Бородина "Князь Игорь" в постановке Любимова и концерт "Посвящение Любимову" в Большом театре, который состоится 30 сентября в день 100-летия со дня рождения режиссера. Тогда же состоится вручение Общественной премии Юрия Любимова.