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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Телеканал СТС покажет мультсериал "Царевны" в 2018 году.
Об этом в среду сообщила руководитель лицензионного отдела студии "Мельница" Людмила Цой на панельной дискуссии в рамках выставки "Мир детства".
"Решили делать фильм про пятерых девчонок-царевен - персонажей русских сказок, - рассказала она. - Мы о них ничего не знаем. Решили заново написать русские народные сказки, создать фольклор, который будет интересен современным детям. Это будет сериал, который будет состоять из 26 серий - каждая по шесть минут, он выйдет в эфир в сентябре 2018 года на канале СТС".
Сюжет развернется в школе волшебного места Дивногорья. Пять царевен - Василиса, Аленка, Соня, Даша и Варя приедут в школу, где их ждут приключения. "Речь не идет о канонических девочках из аристократических семей. Это простые девчонки", - сказала Цой.
В преддверии старта сериала выйдут художественные книги о том, какие события происходили до прибытия царевен в Дивногорье.
Презентация новых проектов студий в рамках выставки организована Ассоциациацией анимационного кино.