МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Телеканал СТС покажет мультсериал "Царевны" в 2018 году.

Об этом в среду сообщила руководитель лицензионного отдела студии "Мельница" Людмила Цой на панельной дискуссии в рамках выставки "Мир детства".

"Решили делать фильм про пятерых девчонок-царевен - персонажей русских сказок, - рассказала она. - Мы о них ничего не знаем. Решили заново написать русские народные сказки, создать фольклор, который будет интересен современным детям. Это будет сериал, который будет состоять из 26 серий - каждая по шесть минут, он выйдет в эфир в сентябре 2018 года на канале СТС".

Сюжет развернется в школе волшебного места Дивногорья. Пять царевен - Василиса, Аленка, Соня, Даша и Варя приедут в школу, где их ждут приключения. "Речь не идет о канонических девочках из аристократических семей. Это простые девчонки", - сказала Цой.

В преддверии старта сериала выйдут художественные книги о том, какие события происходили до прибытия царевен в Дивногорье.

Презентация новых проектов студий в рамках выставки организована Ассоциациацией анимационного кино.