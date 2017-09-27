Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Телеканал СТС покажет мультсериал "Царевны" в 2018 году

Культура
27 сентября, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Создатели отмечают, что намерены создать фольклор, "который будет интересен современным детям"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Телеканал СТС
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Телеканал СТС покажет мультсериал "Царевны" в 2018 году.

Об этом в среду сообщила руководитель лицензионного отдела студии "Мельница" Людмила Цой на панельной дискуссии в рамках выставки "Мир детства".

"Решили делать фильм про пятерых девчонок-царевен - персонажей русских сказок, - рассказала она. - Мы о них ничего не знаем. Решили заново написать русские народные сказки, создать фольклор, который будет интересен современным детям. Это будет сериал, который будет состоять из 26 серий - каждая по шесть минут, он выйдет в эфир в сентябре 2018 года на канале СТС".

Сюжет развернется в школе волшебного места Дивногорья. Пять царевен - Василиса, Аленка, Соня, Даша и Варя приедут в школу, где их ждут приключения. "Речь не идет о канонических девочках из аристократических семей. Это простые девчонки", - сказала Цой.

В преддверии старта сериала выйдут художественные книги о том, какие события происходили до прибытия царевен в Дивногорье.

Презентация новых проектов студий в рамках выставки организована Ассоциациацией анимационного кино.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама