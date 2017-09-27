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Фильм Разыкова "Турецкое седло" будет представлять Россию на Варшавском кинофестивале

Культура
27 сентября, 12:51 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

В рамках фестиваля пройдет спецпоказ картины Федора Бондарчука "Притяжение"

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ВАРШАВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Ежегодный Варшавский кинофестиваль начнется 13 октября в польской столице. В этом году он будет проходить уже 33-й раз. Во вторник организаторы представили список участников смотра, которые будут бороться за главный приз в виде золотого листа каштана, а также соревноваться в других творческих категориях.

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В программу фестиваля включено около 200 картин из разных стран. В главном конкурсе будут представлены 15 фильмов, в том числе новая работа режиссера Юсупа Разыкова "Турецкое седло". Отборочную комиссию фестиваля привлекла история об отправленном на пенсию сотруднике КГБ, а позднее и ФСБ, который чувствует себя одиноко без дела и начинает использовать свои навыки и умения, выслеживая случайных прохожих. Проблема героя заключается в том, что он хочет, но не может избавиться от этой привычки. В какой-то момент он понимает, что это болезнь, но в его доме появляются новые соседи, из-за которых ситуация начинает меняться.

В конкурсе короткометражных фильмов за приз будет бороться картина "Костик" Иры Волковой о пропаже подростка во время Нового года и отчаянном поиске, который ведут его мать и любимая девушка. Другая российская короткометражка - лента "Два трамвая" Светланы Андриановой будет показана в секции семейного кино для детей.

Специального показа на Варшавском кинофестивале удостоен Федор Бондарчук с его последней работой "Притяжение" об инопланетянах в московском районе Чертаново. "Эта высокобюджетная научная фантастика стала хитом в России. Ошеломляющие спецэффекты, большая доза юмора, держащий в напряжении сюжет и судьба Земли, оказавшаяся в руках юной девушки Юлии", - написали о российской картине организаторы варшавского смотра.

В секции независимого кино "Вольный дух" международная премьера ждет картину Александры Стреляной "Невод". Эта лента построена на попытке противопоставить провинциальное, истинное, народное - городскому, наигранному и фальшивому. История построена на банальном и житейском: короткая связь с городским скульптором приводит к беременности, молодую мать готов принять влюбившийся до беспамятства другой, но пока герой ищет женщину своей жизни, она уезжает к отцу ребенка.

Варшавский кинофестиваль ведет свою историю с 1985 года. В 2009 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию "А". К этой почетной лиге причислены 15 ведущих мировых кинофорумов. Помимо смотра в Варшаве, в нее входят фестивали в Берлине, Венеции, Гоа, Каире, Канне, Карловых Варах, Локарно, Мар-дель-Плате, Монреале, Москве, Сан-Себастьяне, Таллине, Токио и Шанхае.

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Бондарчук, Федор Сергеевич
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