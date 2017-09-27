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"Союзмультфильм" выпустит 30 новых эпизодов мультсериала "Простоквашино"

Культура
27 сентября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Сюжетные коллизии новых серий будут осовременены

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Работа над четвертой частью мультфильма «Простоквашино» в 2008 году

Работа над четвертой частью мультфильма «Простоквашино» в 2008 году

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" выпустит 30 новых эпизодов мультсериала "Простоквашино" по 6,5 минуты.

Об этом в среду заявил директор киностудии Борис Машковцев в рамках выставки "Мир детства".

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"Самый сложный проект, из тех, которые будут выпущены, - это 30 серий "Простоквашино". Это принципиально новые сюжеты, это все те же хорошо известные персонажи, а также добавим новых", - рассказал Машковцев.

Эпизоды начнут выходить уже в 2018 году. По словам директора киностудии, история "Прстоквашино" будет по стилистике напоминать мультфильмы, которые выходили в прежние времена, но сюжетные коллизии будут осовременены.

Зрителей ждут знакомые герои - дядя Федор, Матроскин, Шарик, родители дяди Федора, почтальон Печкин и другие.

Презентация проектов студий организована Ассоциацией анимационного кино.

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