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Вторая часть мультфильма "Фиксики" выйдет в 2019 году

Культура
27 сентября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Первый фильм выйдет в широкий прокат 2 ноября 2017 года

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новый анимационный фильм "Фиксики-2" выйдет во II квартале 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь продюсерской компании "Аэроплан" Дарья Моргунова в рамках презентации новых анимационных проектов на выставке "Мир детства" в "Экспоцентре".

Первый полнометражный фильм о фиксиках - "Фиксики: Большой секрет" - выйдет в широкий прокат 2 ноября 2017 года. "Мы планируем в 2019 году во втором квартале выпустить второй фильм о фиксиках, пока он носит условное название - "Фиксики-2". Он будет более масштабный, более амбициозный, чем наш первый фильм, гораздо больше мест действия. Мы планируем выйти в открытые пейзажи на реку, попасть на таинственный корабль", - отметила Моргунова.

Она добавила, что это будет музыкальная приключенческая комедия. "Мы рассчитываем на семейную аудиторию более широкую, чем сейчас", - рассказала Моргунова. Бюджет фильма, по ее словам, в 1,5-2 раза выше, чем у первого - 300 млн руб.

Моргунова рассказала, что в фильме появится новый персонаж - антагонист профессора Чудакова, который сначала возникает как его враг, а потом становится другом ему и фиксикам. Появятся и новые фиксики - приглашенные к героям. Также у главной героини Эрики появится "целая армия механических существ - смешных, забавных, иногда страшных, потому что они сами не понимают, что делают".

Сценаристами выступили идейный вдохновитель проекта Георгий Васильев, Васико Бедошвили, Евгений Антропов. Главный режиссер - Олег Ужинов.

Фиксики (от англ. гл. to fix - чинить - прим. ТАСС) - российский анимационный мультсериал, созданный по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". С 13 декабря 2010 года выходит в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!" на канале "Россия-1". Также выходит на телеканалах "Карусель" и "Детский". Мультфильм создан студией "Аэроплан", идея принадлежала Александру Татарскому.

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