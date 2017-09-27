"Союзмультфильм" превратит "Попугая Кешу" в сериал

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" превратит мультфильм "Попугай Кеша" в сериал. Об этом в среду заявил директор киностудии Борис Машковцев в рамках выставки "Мир детства".

"В следующем году мы начнем выводить на рынок новые проекты, среди которых семь сериалов, - сказал он. - "Попугая Кешу" мы хотим превратить в сериал. Формат серий будет по 11 минут".

Главной особенностью сериала, по его словам, станут уникальные монологи. "Каждая серия венчается большим монологом - фактически стендапом, причем написанным специально для детей, - сказал Машковцев. - Эти стендапы - как раз, наверное, сейчас главный вызов".

В проекте через игровые ситуации, веселые розыгрыши и разговоры героев в юмористической манере буду подавать основополагающие жизненные идеалы. К зрителям вернуться герои - попугай Кеша и его друг Вовка, а также Кот, Ворона и другие.

Еще одним важным проектом станут "Богатырята", которые выйдут в формате 3D - 10 серий по 11 минут. "Он рассчитан на младших школьников, что-то вроде современной "Бронзовой птицы и детской версии "Полицейской академии", - рассказал Машковцев. По сюжету группа школьников приезжает в детский лагерь, расположенный в мистическом месте. Зрителям предстоит наблюдать эпическое и комическое столкновение сил добра и зла на Заставе у реки Смородины.

Также в работе "Союзмультфильма" находятся 10-серийные проекты "Пиратская школа", "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку" и познавательный проект "Циферки". Презентация проектов студий организована Ассоциацией анимационного кино.