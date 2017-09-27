THR: Ди Каприо сыграет Теодора Рузвельта в новом фильме Мартина Скорсезе

ТАСС, 27 сентября. Кинокомпания Paramount снимет биографическую ленту "Рузвельт" о жизни 26-го президента США Теодора Рузвельта.

Как сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter, главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо. Он также станет сопродюсером фильма вместе с Джениффер Дэвиссон, занимавшей должность исполнительного продюсера в принесшем Ди Каприо награду "Оскар" фильме "Выживший" (Revenant, 2015).

По сведениям издания, сценарий к фильму напишет актер и продюсер Скотт Блум, режиссером станет неоднократно работавший с Ди Каприо Мартин Скорсезе.

Информации о дате выхода картины на экраны и бюджете ленты пока не приводится.