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THR: Ди Каприо сыграет Теодора Рузвельта в новом фильме Мартина Скорсезе

Культура
27 сентября, 16:35 UTC+3

Актер станет также сопродюсером картины

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Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо

© EPA/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/POOL

ТАСС, 27 сентября. Кинокомпания Paramount снимет биографическую ленту "Рузвельт" о жизни 26-го президента США Теодора Рузвельта.

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Как сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter, главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо. Он также станет сопродюсером фильма вместе с Джениффер Дэвиссон, занимавшей должность исполнительного продюсера в принесшем Ди Каприо награду "Оскар" фильме "Выживший" (Revenant, 2015).

По сведениям издания, сценарий к фильму напишет актер и продюсер Скотт Блум, режиссером станет неоднократно работавший с Ди Каприо Мартин Скорсезе.

Информации о дате выхода картины на экраны и бюджете ленты пока не приводится.

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