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В Москве покажут выставку мультипликатора Хаяо Миядзаки об отношениях человека и природы

Культура
27 сентября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Открытие экспозиции приурочено к году Японии в России

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Государственная галерея на Солянке готовит первую в России выставку, посвященную творчеству художника-мультипликатора Хаяо Миядзаки, а также экспозицию современного японского мультимедийного искусства. Об этом ТАСС рассказала куратор галереи Маргарита Осепян.

"Выставка "4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников" объединит эскизы и мультфильмы режиссера с работами современных художников из Японии", - сказала Осепян. Она объяснила, что главная тема выставки - взаимоотношения человек с природой.

"Все пространство галереи будет поделено на четыре зоны, символизирующие воду, воздух, землю и огонь. Пятый ключевой элемент в японской философии, нашедший отражение также в мультфильмах Миядзаки, - пустота", - сказала Осепян. Как именно этот элемент будет представлен в экспозиции она не сообщила.

"Выставка "4+1. От Хаяо Миядзаки до современных японских художников" откроется в преддверии года Японии в России 15 декабря 2017 года и продлится до 18 февраля 2018 года.

Хаяо Миядзаки

Первый режиссер анимационного кино, получивший премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононокэ", 1997). Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из самых культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, Золотой медведь Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году.

Главный популяризатор Миядзаки на Западе, один из основателей студии Pixar Джон Лассетер называет его "одним из величайших деятелей кино нашего времени". Он считает, что в анимации фигура Миядзаки даже важнее Уолта Диснея. А Акира Куросава включил фильм "Мой сосед Тоторо" в свой список ста самых любимых фильмов, объяснив, что "весь талант ушел из киноиндустрии в аниме".

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Миядзаки, Хаяо
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