Учитель: родственница Николая II не имеет отношения к сценарию "Матильды"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Права на сценарий фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя не принадлежат родственнице императора Николая II, продюсер Владимир Москалев также не участвовал в создании киноленты. Об этом ТАСС сообщил в среду режиссер.
"Мы снимали по сценарию Александра Терехова, есть соответствующие договоры. Никакого отношения к этому сценарию у Москалева и родственницы Романовых быть не может", - сказал Учитель.
По словам режиссера, Москалев не имеет никакого отношения к картине. "В том фильме, который снимал я, Москалев никакого участия не принимал и принимать не мог, потому что он уже давно находится в международном розыске и проживает за границей", - пояснил он.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook досудебную претензию вдовы племянника Николая II Ольги Куликовской-Романовой к Творческо-производственному объединению "РОК" Учителя.
Куликовская-Романова заявляет, что является правообладателем авторских прав на проект "Матильда Кшесинская" "на основании передачи их Владимиром Москалевым". Согласно претензии, материалы данного проекта использованы в фильме "Матильда" Учителя. Родственница императора просит прекратить публичную демонстрацию картины и согласовать с нею использование указанных материалов.
Поклонская уточнила, что "аналогичные обращения направлены генеральному прокурору и министру культуры".
Также в среду Поклонская на рабочем заседании Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей заявила, что Учитель заменил сценарий фильма "Матильда".
"Государство выделяло деньги на совершенно другой сценарий фильма "Матильда", - утверждает Поклонская.
Она рассказала, что изначальный сценарий проекта "Матильда" был только про балерину, в нем не было императора. Также Поклонская рассказала о существовании договора, в котором студия "РОК" Учителя принимает на себя обязательство осуществить производство фильма под рабочим названием "Матильда" по сценарию Андрея Геласимова.
В беседе с ТАСС Учитель сообщил, что до его прихода в кинопроект действительно существовал другой вариант сценария.
"До меня был написан сценарий писателем Геласимовым. Для экранизации мне предлагался этот сценарий, принадлежал он Фонду Винокура. Но я отказался снимать картину по этому сценарию. Не потому, что он плохой, просто это чистый байопик, что мне было не интересно", - признался режиссер.