МЭР инициировало встречу со шведами для урегулирования прав на Карлсона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития инициировало встречу со шведской стороной для урегулирования прав на персонаж Карлсон. Об этом в среду журналистам сообщила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Министерство экономического развития РФ выступило инициатором встречи с обладателями прав на "Карлсона" по урегулированию спорных вопросов и продолжению мультсериала", - сказала она.

При этом, по словам Слащевой, самый большой вопрос заключается в финансировании продолжения "Карслона". "Это очень большие затраты, возможно больше, чем на "Простоквашино", поэтому что персонажи сложные, много историй нужно дописать и есть шведская сторона, участие которой пока непонятно, - продолжила она. - Студия заинтересована в продолжении сериала, при готовности шведской стороны участвовать в его финансировании".

Ранее Слащева сообщила ТАСС, что для продолжения истории необходимо урегулировать права на персонаж, потому что у Карлсона было два художника. Наследники одного продали права на персонаж шведам, а наследники другого - третьей стороне.