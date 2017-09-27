"Анна Каренина" режиссера Шахназарова открыла "Дни российского кино" в Словакии

БРАТИСЛАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Дни российского кино" начался в Словакии показом фильма режиссера Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". Церемония открытия состоялась в среду в кинотеатре "Люмьер" в Братиславе. Делегацию кинематографистов РФ во главе с Шахназаровым, который является также генеральным директором киностудии "Мосфильм", приветствовал государственный секретарь министерства культуры республики Иван Сечик.

"Праздник российского кино стал одним из главных событий культурного обмена между нашими странами в этом году, - сообщил он ТАСС. - Фестиваль уже не в первый раз проходит в Словакии. Зрители с нетерпением ждут новых картин именитых, а также молодых и талантливых режиссеров из РФ".

"Дни российского кино" в Словакии, как напомнил он, уже более 10 лет чередуются с "Днями словацкого кино" в России. Каждая из стран принимает у себя кинематографистов раз в два года.

"Надеюсь, что фестиваль пройдет успешно. Я не в первый раз в Словакии и не в первый раз показываю картины в Братиславе. Словаки - очень благодарная публика. Они очень хорошо встречают российское кино, всегда активно ходят (на показы - прим. ТАСС) и очень хорошо нас принимают", - рассказал ТАСС Шахназаров.

Словацкие зрители в течение предстоящей недели увидят фильмы, снятые с 2015 по 2017 год. Помимо ленты "Анна Каренина. История Вронского", это картины режиссеров Алексея Мизгирева "Дуэлянт", Оксаны Карас "Хороший мальчик", Павла Лунгина "Дама пик", Андрея Кончаловского "Рай", Сарика Андреасяна "Землетрясение" и Алексея Красовского "Коллектор".

Фестиваль организован Российским центром науки и культуры в Братиславе, кинокомпанией "Ной" и Словацким институтом кинематографии при поддержке Министерств культуры РФ и Словакии. Он завершится 3 октября. Кроме столицы, новинки российского кинематографа будут демонстрироваться в крупнейшем городе-курорте Пиештяны (Западная Словакия).