Зрители встретили кинокартину Пиманова "Крым" бурными аплодисментами

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Бурными овациями зал встретил кинокартину Алексея Пиманова "Крым", показ который состоялся в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Премьера фильма вызвала ажиотаж - по завершении показа несколько сотен зрителей аплодировали стоя, многие плакали.

По словам Пиманова, такой теплый прием не стал для него сюрпризом. После премьеры в Севастополе зрительный зал также разразился бурными овациями. "Все говорят, что это очень доброе кино, и для нас это самая большая награда", - отметил режиссер.

Говоря о задумке фильма, Пиманов рассказал, что "это кино антивоенное, оно про то, что надо любить друг друга и звонить друг другу". "Я всегда говорю, что если после этого фильма хотя бы сто человек на Украине позвонят в Россию и скажут: "Пропади пропадом эта политика, я тебя люблю", и если россияне позвонят своим родным и близким на Украину и скажут ровно то же самое, значит, я кино снимал не зря", - подчеркнул Пиманов.

Зрители о фильме

Зрители с восторгом встретили новую киноленту, отметив ее невероятную энергетику.

Народная артистка российской федерации Светлана Дружинина рассказала ТАСС о своих впечатлениях.

"Фильм попал в свое время в свою точку. Бывает так, что очень хороший фильм, но они бывают или до, или после. Это все, что мы сейчас с вами видели, попало в ту самую точку. Эта работа сейчас востребована. Я считаю, что она более, чем достойна", - отметила Дружинина.

В свою очередь, Народный артист России Игорь Бутман заметил, что фильм рассказывает некоторые подробности того, что произошло в Крыму. "Эти противоречия действительно близких людей - брат на брата, отец на сына, любимая женщина на любимого мужчину - идти против, не понимать друг друга и идти вразрез своим чувствам и симпатиям, бороться против друг друга. Поэтому это сложная ситуация, но в самом фильме отражена очень здорово. Хочется только пожелать, чтобы наши отношения с Украиной восстановились и были такими, какими они были", - рассказал ТАСС Бутман.

Народный артист России Эммануил Виторган также поделился с ТАСС своими эмоциями после просмотра.

"Я взволнован настолько, насколько я давно не был. И то, что это очень честный фильм, и думаю, что громадному количеству людей, если не всему человечеству, надо смотреть подобные произведения. Остается тем людям, которые будут смотреть, понять, что все-таки хорошо тогда, когда люди друг другу скажут: "Спасибо за то, что ты есть", - заключил Виторган.

О фильме

Фильм "Крым" основан на реальных событиях весны 2014 года, когда Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении. В основе сюжета - история современных Ромео и Джульетты - русского юноши и украинской девушки.

В съемках была задействована современная военная техника - истребители, грузовые самолеты, беспилотные летательные аппараты. Большинство массовых сцен создавались при участии жителей Севастополя - реальных участников событий весны 2014 года.

В главных ролях - Роман Курицын, Евгения Лапова, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Геннадий Яковлев. Картина создана при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО) и Фонда кино.

28 сентября лента выходит в прокат в российских кинотеатрах. 25 сентября Пиманов в эфире телеканала "Звезда" заявил, что фильм выйдет в прокат в Китае. Однако на какую дату намечен релиз, режиссер не уточнил.