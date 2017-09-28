В Москве пройдет конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Любимова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международная научная конференция "Юрий Любимов. Театр Жизни", посвященная 100-летию со дня рождения режиссера, пройдет 28-29 сентября в Российской государственной библиотеке искусств (РГБИ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Ю. П. Любимова.

Конференция является частью юбилейной программы "Век Юрия Любимова", мероприятия которой проходят в течение всего 2017 года. В ней примут участие известные театроведы, актеры, режиссеры из разных стран.

Актер Вениамин Смехов, который долгое время знал Любимова и называл его своим учителем и на сцене, и в жизни, рассказал ТАСС, что еще полвека назад режиссер бы не поверил, что для него будет собираться целая конференция.

Смехов вспомнил, что тогда на юбилей режиссера пришел лишь актер Юрий Завадский. "Я делал капустник тогда к 50-летию, и я мог бы сказать: "Пройдет всего 50 лет, Юрий Петрович, и будет конференция о мировом значении Юрия Петровича Любимова". И он бы мне сказал: "Перестань говорить глупости, давайте работать", - рассказал Смехов.

На конференции своими воспоминаниями о Любимове поделятся также режиссер Михаил Левитин, руководитель фонда Каталин Любимова, композитор Владимир Мартынов, директор фонда Тонино Гуэрра Лора Гуэрра, а также искусствоведы Орнелла Кальварезе, Марчелло Галлуччи и Хураман Новрузова.

Историки театра Беатрис Пикон-Валлен (Франция), Лийса Бюклинг (Финляндия) и Власта Смолакова (Чехия) выступят с докладами, посвященными творчеству режиссера. Кроме того, представители Проектной лаборатории по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра ХХ-ХХI веков НИУ ВШЭ Евгения Абелюк и Елена Леенсон представят результаты своих научных исследований.

Также в рамках конференции состоится круглый стол "Дыханье века" с участием сотрудников Государственного института искусствознания, пройдет презентация новых изданий фонда о Любимове. По итогам конференции будет выпущен сборник статей.

Конференция организована РГБИ и Благотворительным фондом развития театрального искусства Ю. П. Любимова при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей России.