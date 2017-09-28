Неделя российского кино в Аргентине открылась показом фильма "Стачка" Эйзенштейна

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Неделя российского кино, проводимая Гильдией кинорежиссеров Аргентины совместно с "Мосфильмом", открылась в среду в Буэнос-Айресе показом фильма "Стачка" (1924) Сергея Эйзенштейна. В этом году фестиваль полностью посвящен творчеству этого режиссера.

"Мы выбрали для этой недели Эйзенштейна, так как он был одним из основателей советского и российского кино, и так как "Мосфильм" отреставрировал две последние полнометражные звуковые картины режиссера", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель департамента по международным проектам Гильдии кинорежиссеров Сильвана Ярмолюк.

По ее словам, южноамериканская республика станет одной из первых стран, где будут показаны отреставрированные "Александр Невский" (1938) и "Иван Грозный" (1944-1945). "Мосфильм" специально прислал копии этих фильмов для Недели российского кино. Остальные картины из программы, в которую также вошли "Октябрь" (1927) и "Старое и новое" (1929), предоставил фонд "Аргентинская синематека".

Как отметила Ярмолюк, в республике хорошо знакомы с творчеством Эйзенштейна. По ее словам, этому, в частности, способствует тот факт, что именно "на его книгах и теориях преимущественно основана теоретическая база" курсов киноискусства в аргентинских учебных заведениях. "Кроме того, в 1940-е в Буэнос-Айресе был основан кинотеатр "Космос", в котором показывались его фильмы", - добавила выпускница режиссерского факультета ВГИК и председатель Координационного совета соотечественников в Аргентине.

Это уже третья Неделя российского кино, которую Гильдия кинорежиссеров Аргентины проводит совместно с "Мосфильмом". Первая из них прошла в сентябре 2014 года и представляла собой ретроспективу картин киностудии. В декабре 2015 года стороны провели Неделю российского военного кино, в программу которого вошли как советские, так и современные ленты.

По словам Ярмолюк, в следующем году гильдия надеется продолжить знакомить местную публику с советским и российским кинематографом. Как ожидается, темой следующей недели кино станут довоенные музыкальные ленты "Мосфильма" или творчество Андрея Тарковского.