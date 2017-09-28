Фильм "Селфи" с Хабенским и Бондарчуком выйдет в прокат 1 февраля 2018 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Картина режиссера Николая Хомерики "Селфи" выйдет в широкий прокат 1 февраля 2018 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный продюсер Петр Ануров.

Картина снята по книге Сергея Минаева "ДухLess XXI века. Селфи". Это история успешного телеведущего, которому предстоит бороться за свою личность с двойником.

По словам Анурова, жанр картины - интригующий триллер. "Ролик (первый трейлер фильма выходит в четверг - прим. ТАСС) показывает тот стиль съемки, который нам удалось достичь с прекрасным оператором Владиславом Опельянцем, и заявляет всех основных героев и актеров, которые снимаются в картине, а это Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Юлия Хлынина. Жанр, интрига, артисты, стилистика съемки, все в нем есть", - сказал Ануров.

По ожиданиям продюсера, бюджет картины в 115 млн руб. должен окупиться после выхода на широкие экраны.

"Мы, конечно, рассчитываем на определенный интерес аудитории к картине. Она будет выпущена компанией Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing. Мы надеемся, что "Селфи" ожидает как минимум позитивная судьба", - прокомментировал Ануров.