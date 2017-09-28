Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм "Селфи" с Хабенским и Бондарчуком выйдет в прокат 1 февраля 2018 года

Культура
28 сентября, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Картина снята по книге Сергея Минаева "ДухLess XXI века. Селфи"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Селфи"

Кадр из фильма "Селфи"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Картина режиссера Николая Хомерики "Селфи" выйдет в широкий прокат 1 февраля 2018 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный продюсер Петр Ануров.

Картина снята по книге Сергея Минаева "ДухLess XXI века. Селфи". Это история успешного телеведущего, которому предстоит бороться за свою личность с двойником.

По словам Анурова, жанр картины - интригующий триллер. "Ролик (первый трейлер фильма выходит в четверг - прим. ТАСС) показывает тот стиль съемки, который нам удалось достичь с прекрасным оператором Владиславом Опельянцем, и заявляет всех основных героев и актеров, которые снимаются в картине, а это Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Юлия Хлынина. Жанр, интрига, артисты, стилистика съемки, все в нем есть", - сказал Ануров.

По ожиданиям продюсера, бюджет картины в 115 млн руб. должен окупиться после выхода на широкие экраны.

"Мы, конечно, рассчитываем на определенный интерес аудитории к картине. Она будет выпущена компанией Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing. Мы надеемся, что "Селфи" ожидает как минимум позитивная судьба", - прокомментировал Ануров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бондарчук, Федор Сергеевич Хабенский, Константин Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама