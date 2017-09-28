Sochi Jazz Festival Бутмана пройдет в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Участники международного фестиваля Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана выступят в Сочи перед гостями предстоящего в октябре XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

Джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival под творческим руководством Бутмана проходит ежегодно в августе. "В рамках культурной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 16 октября на главной сцене состоится международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана. Джазовая музыка звучала во время проведения в нашей стране Всемирных фестивалей молодежи и студентов в 1957 и 1985 годов в Москве", - говорится в сообщении.

Перед участниками молодежного форума выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, группа гитариста Евгения Побожия и тромбониста Сергея Долженкова, трио пианиста Олег Аккуратов, трубач Вадим Эйленкриг и группа "Eilenkrig Crew", британский певец Тони Момрелл и др. Организаторы концерта отметили, что выйти на сцену вместе с признанными мастерами джазового искусства также смогут талантливые молодые артисты со всего мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.