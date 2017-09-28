Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sochi Jazz Festival Бутмана пройдет в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи

Культура
28 сентября, 16:14 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, сентября. /ТАСС

В администрации города отметили, что "джазовая музыка звучала во время проведения в нашей стране Всемирных фестивалей молодежи и студентов в 1957 и 1985 годов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Участники международного фестиваля Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана выступят в Сочи перед гостями предстоящего в октябре XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

Джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival под творческим руководством Бутмана проходит ежегодно в августе. "В рамках культурной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 16 октября на главной сцене состоится международный джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана. Джазовая музыка звучала во время проведения в нашей стране Всемирных фестивалей молодежи и студентов в 1957 и 1985 годов в Москве", - говорится в сообщении.

Перед участниками молодежного форума выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, группа гитариста Евгения Побожия и тромбониста Сергея Долженкова, трио пианиста Олег Аккуратов, трубач Вадим Эйленкриг и группа "Eilenkrig Crew", британский певец Тони Момрелл и др. Организаторы концерта отметили, что выйти на сцену вместе с признанными мастерами джазового искусства также смогут талантливые молодые артисты со всего мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Персоны
Бутман, Игорь Михайлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке
4
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
5
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама