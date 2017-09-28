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Сенатор: сохранение объектов культурного наследия в РФ требует частных инвестиций

Культура
28 сентября, 17:44 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, сентября. /ТАСС

На реставрацию всех федеральных объектов в стране выделяется порядка 6 млрд рублей. По мнению Сергея Рыбакова, этой суммы недостаточно

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КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Сохранение объектов культурного наследия в России требует привлечения частных инвестиций. Такое мнение высказал журналистам в четверг зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков в рамках открывшегося в Калининграде Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры РФ.

"Нужно найти механизмы и рычаги для того, чтобы частники приходили на объекты культурного наследия", - сказал Рыбаков, отметив, что на реставрацию всех федеральных объектов в стране выделяется порядка 6 млрд рублей, чего недостаточно.

В регионах, даже располагающих богатым культурным наследием, на эти цели, по его словам, выделяются минимальные суммы - 3-4 млн рублей. "Сумма, которая выделяется государством, она не может никак, даже какую-то сотую часть реставрации покрыть. Если частники не придут на объекты по всей стране и не начнут их реставрировать, <...> мы объекты потеряем", - считает Рыбаков.

Он добавил, что еще одним ресурсом для сохранения памятников истории и культуры могут стать волонтерские организации, как это происходит в европейских странах, поэтому нужно решать вопрос взаимодействия общественных организаций с государством.

Касаясь проблемы недобросовестного отношения к памятникам культуры со стороны собственников, Рыбаков отметил, что существуют механизмы, которые позволяют изъять их из собственности, но это длительный процесс, и число таких изъятий в стране минимально. "Главная причина - в нежелании властей этим заниматься. Вся законодательная база есть, я не думаю, что ее возможно изменить", - сказал он.

Съезд органов охраны памятников истории и культуры РФ проходит в Калининграде на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта 28 и 29 сентября. В нем принимают участие более 300 делегатов российских регионов, представители Министерства культуры РФ, общественных организаций, эксперты из Германии и Голландии.

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