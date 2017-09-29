В дни Дурга-пуджи в Калькутте появляются сотни удивительных храмов

КАЛЬКУТТА (ИНДИЯ), 28 сентября. Вечером, когда садящийся самолет делает разворот над Калькуттой, город кажется уставленным яркими, светящимися шатрами, хорошо заметными даже с воздуха. Это пандалы -— временные алтари — храмы богини Дурги, одной из самых почитаемых в Западной Бенгалии. Город празднует Дурга-пуджу — великий праздник для бенгальцев. И главная часть торжеств — сооружение пандалов: временные храмы строят общины, районы, кварталы.

Между ними разворачивается настоящее соревнование: какой из них самый красивый, самый непохожий на других. Согласно традиции все эти постройки по окончании праздника будут разобраны и больше никогда не будут воссозданы вновь — в следующем году должны быть другие. В различных кварталах теперь даже проводятся конкурсы, строгое жюри определяет лучшие пандалы, чтобы сфотографировать их и сохранить для истории. Корреспонденту ТАСС удалось войти в состав одного из таких жюри.

Дворцы из бамбука и стекла

"Смотрите, Дурга отражается в прозрачных водах чистого Ганга, — гордо объясняет художник Баппа Халдар. — Мы долго придумывали эту концепцию!" Мурти (идол) богини сделан стоящим на лодке, действительно словно плывущей по прозрачной чистой реке. На деле богинь две — вторая сделана внизу как отражение.

Развернуть Храм-пандал со статуей богини Дурги в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС Храм-пандал со статуей богини Дурги в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС

"Это призыв к чистой воде, к очищению священного Ганга! — объясняет художник, пытаясь перекричать толпу вокруг. — Но это еще и символ того, что у каждого мурти есть скрытый второй смысл, который не сразу понятен".

Пандалы в сегодняшней Калькутте давно не напоминают старинные временные сооружения с обычным идолом восьмирукой богини внутри. Художники соревнуются, стараясь привнести в древнюю традицию современные черты: здесь можно увидеть примеры и концептуализма, и модернизма, и даже сюрреализма. Но главное — создатели каждого пандала хотят, чтобы их труд имел и социальный смысл, общественную значимость. Насколько можно судить, в этом году особо популярная тема — защита окружающей среды.

Следующий пандал, в который привезли нашу группу, целиком построен из бамбука. Причем особого — известного с древности своими прекрасными строительными качествами. Такой растет в определенном месте на границе с Бангладеш. Мурти богини стоит среди бамбуковых арок. Создатели пандала объясняют выбор тем, что это экологический материал, который не загрязняет воду и окружающую среду. "Нас 14 человек, мы работали над сборкой пандала четыре месяца!" — гордятся художники.

Развернуть Храм-пандал со статуей богини Дурги © Евгений Пахомов/ТАСС Храм-пандал со статуей богини Дурги © Евгений Пахомов/ТАСС

Тема чистой воды стала актуальной не просто так: традиционно по окончании Дурга-пуджи временный храм разбирали и идола вместе со всеми подношениями топили в Ганге и его рукавах (в частности, в Хугли, на которой стоит Калькутта). Мурти, сделанный из обмазанной глиной соломы и затем раскрашенный, "растворялся" в воде, "возвращался туда, откуда пришел, — в океан вечности".

Но экологи объясняли, что это вредит реке, особенно химические краски, которыми покрыты тысячи идолов, оказывающихся в воде. И власти призвали не топить мурти — мол, можно только окунуть в воду, а потом все равно идол должен быть разрушен. И художники, создатели временных храмов и мурти, поддержали этот призыв.

Против войны и глобального потепления

Дурга — в переводе "далекая", "недоступная" — одна из самых почитаемых богинь индуизма. Она считается супругой Шивы — одного из трех верховных богов. Дурга — богиня грозная, ее изображают по-разному, но здесь чаще всего с восемью руками, в которых она держит оружие: меч, палицу, копье или трезубец, лук, веревочную петлю, а также анкуш (крюк погонщика слонов), метательный диск, щит. Варианты, впрочем, бывают разные (популярно и десятирукое изображение богини). Всем своим оружием она побеждает демонов зла. А ездит богиня на огромном льве.

Однако создатели пандалов демонстрируют, что в наши дни богиня не ограничивается демонами, а борется и с болезнями современного мира, например с глобальным потеплением и разрушительным изменением климата.

Этой теме посвящен "стеклянный пандал" — настоящий сверкающий грот, стены которого украшены тысячами кусочков разноцветного стекла. Как объяснили авторы идеи, на украшение пошло 3,3 тонны стекла. Все украшения выдувались на фабрике вручную, "крендельки" из стекла напоминают традиционную индийскую сладость джалаби. А при входе в пандал установлена стеклянная спираль — символ бури и смерчей, которые появляются из-за изменения климата.

Развернуть Дурга-пуджа в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС Дурга-пуджа в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС

"Не жалко, что всю эту красоту через несколько дней придется разрушить — в соответствии с традицией?" — спрашиваю я одного из художников — создателей храма Субрата Баннерджи, который рассказал, что на его создание ушло полгода работы многих человек. "В следующем году сделаем другой", — философски замечает тот.

Еще популярна тема призыва к миру: шатер одного из пандалов сделан в виде огромного стилизованного голубя мира. Тема неприятия войны, которую символизирует этот храм, была навеяна недавно завершившимся противостоянием на границе Индии и Китая в районе Докалам.

Красота дороже

Всего в Калькутте, по разным оценкам, сооружено в эти дни около 5 тысяч пандалов. Правда, большинство из них — небольшие домашние алтари величиной с кукольный вертеп, который христиане в Европе ставят в своих квартирах на Рождество. Но больших пандалов тоже немало — более двухсот. И обойти все непросто, учитывая огромные толпы.

В эти дни люди стараются посмотреть храмы, обмениваются впечатлениями и фото: насколько можно заметить, перед тем, как совершить пуджу (обряд), гости храмов увлеченно делают селфи, фотографируют все вокруг. Для калькуттской молодежи посещение пандалов вообще превратилось в своеобразное соревнование: "Я уже посмотрел 42!" — слышно в толпе.

Развернуть Дурга-пуджа в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС Дурга-пуджа в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС

Подобные произведения искусства "на неделю" стоят немало. Как объяснил представитель одной из компаний — организаторов и спонсоров церемонии Impact господин Шоме, пандал, в создании и финансировании которого он сам участвовал, обошелся в 3,5 млн рупий (более $50 тыс.), и это далеко не самый дорогой. "Красота дороже!" — замечает он.

В спонсировании принимают участие различные компании, частные жертвователи, даже политики. Названия компаний-спонсоров и имена таких политиков можно увидеть при входе. Деньги собирают и местные жители — как добровольное пожертвование. Иметь в своем районе хороший пандал — это очень престижно.

Все время Дурга-пуджи идет соревнование пандалов — разные жюри учитывают все: не только красоту сооружения или его мурти, в расчет принимается и то, как организована противопожарная безопасность, есть ли медпункт, чтобы оказать помощь в случае, если в толпе кому-то станет нехорошо, как сделаны подходы, чтобы не было давки.

Развернуть Скульптуры в храме-пандале © Евгений Пахомов/ТАСС Скульптуры в храме-пандале © Евгений Пахомов/ТАСС

Мы разговариваем с господином Шоме в пандале, главная тема которого — борьба против военной угрозы. При входе — инсталляция в виде огромных сперматозоидов, в которых видны неродившиеся дети. Они висят над штыками, автоматами, пистолетами. Это все то, что убивает людей.

Но в этом пандале особенно интересный мурти богини — она стоит без оружия, все ее восемь рук просто опущены вниз, что, строго говоря, является нарушением индуистской иконографии. "Наша богиня разоружилась, она не хочет войны", — сказал собеседник агентства.

Развернуть Статуя богини Дурги во время празднования Дурга-пуджи в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС Статуя богини Дурги во время празднования Дурга-пуджи в Калькутте © Евгений Пахомов/ТАСС

Несмотря на столь современный подход к изображению божества, у ног богини сидит брахман и проводит вполне традиционную службу. Верующие несут в подношение Дурге сладости, кокосы, даже сари — как матери.

Как объяснил корреспонденту ТАСС один из собеседников, Индия должна сохранить свои традиции, но при этом быть современной!

Евгений Пахомов