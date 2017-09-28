Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы посетили в четверг закрытый показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", спецпросмотр которого был организован по просьбе членов комитета по культуре.
"Я хочу вас поздравить. У нас в России появился замечательный, красивый, прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм. Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться", - сказала в четверг журналистам первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия").
Со своей стороны первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") выразил недоумение по поводу различных нападок на "Матильду", также высказав мнение, что фильм "замечательный". "Фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может", - поделился впечатлениями Емельянов.
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что, занимая пост председателя комитета по религиозным и общественным организациям в прошлой Госдуме, провел много времени, "обсуждая и готовя проект закона о защите чувств верующих". "Здесь я пытался найти, где же есть какая-то неприличная форма и какой из сюжетов может содержать признаки состава преступления, я не нашел. Но вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами", - сказал он.
Ранее Драпеко сообщила журналистам, что посмотреть фильм изъявили желание много депутатов, причем не только из комитета по культуре. На просмотре присутствовал и сам Учитель.
Официальный показ "Матильды" в рамках парламентского клуба Госдумы состоится 26 октября наряду с выходом в массовый прокат.