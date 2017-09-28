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Актер Кристофер Ллойд ответил на вопросы российских пользователей соцсети "ВКонтакте"

Культура
28 сентября, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Разговор шел о лучших ролях, планах и чувстве юмора

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Американский актер Кристофер Ллойд, известный зрителям ролью в трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее", в четверг ответил на вопросы российских пользователей соцсети "ВКонтакте". Разговор шел о лучших ролях, планах и чувстве юмора.

Накануне Ллойд прибыл в Москву для посещения фестиваля Comic Con Russia. Лучшей своей работой в кино актер назвал роль в ленте Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". "Для меня это был определяющий момент, я пытался пробиться в кино много лет, но никого до этого долго не интересовал", - сказал он.

Говоря о трилогии "Назад в будущее", Ллойд заметил, что его любимая часть - третья. "Потому что это вестерн, мы выросли на американских вестернах, постоянно их смотрели, мне понравилось скакать на лошадях, все эти штучки ковбойские, романтика для доктора, наконец он закрутил роман, не во многих фильмах у меня случается роман", - сообщил актер.

Кристофер Ллойд не знает, появится ли ремейк или продолжение трилогии. "Не знаю, возьмется ли кто-нибудь за это. Сценаристы говорят, что его не будет", - отметил актер.

Спасти Линкольна

Отвечая на вопрос, куда бы он отправился на "машине времени", Кристофер Ллойд заявил, что хочет вернуться в 1865 год и спасти убитого шестнадцатого президента США Авраама Линкольна.

"Если бы я мог путешествовать в истории, я бы вернулся в эпоху Авраама Линкольна, точно защитил бы его, он был потрясающей личностью, человеком с большой буквы", - заметил он.

Ллойд также признался, что гордится своим чувством юмора. "Я развивал его с очень раннего возраста. Я не делал это сознательно, чтобы стать актером. Это был мой личный способ выживать в неловких ситуациях", - поделился он.

Говоря о роли мечты, актер заметил, что до сих пор хотел бы сыграть Дон Кихота. В скором времени, напомнил он, на экраны выйдут несколько фильмов с его участием, включая триллер Дженны Мэттисон "Звук" (The Sound).

"Обожаю Россию, мне очень нравится быть здесь", - сказал Ллойд о своем визите.

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