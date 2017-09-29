Кобзон, Алибасов и Козлов пожелали участникам фестиваля молодежи найти друзей

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Активными участниками Всемирных фестивалей молодежи и студентов (ВФМС) еще в советские времена были артисты и музыканты. По просьбе ТАСС музыканты Иосиф Кобзон, Алексей Козлов и Бари Алибасов вспомнили о своем участии в фестивалях 1957 и 1985 годов, а также поделились надеждами на будущий фестиваль в Сочи.

Военная форма и мир во всем мире

Народный артист СССР Иосиф Кобзон был участником VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"В 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов я проходил срочную военную службу и был делегирован от ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа. Так что моей концертной одеждой была военная форма - гимнастерка и галифе", - вспомнил певец.

Однако милитаристская одежда ничуть не противоречила мирному духу фестиваля. "Военная форма говорила о том, что мы мирные люди, но всегда готовы защитить свое отечество", - отметил он.

По словам Кобзона, даже строгий контроль общения советской молодежи с зарубежными ровесниками не смог помешать дружественному контакту. "Тогда все строго было насчет контактов [с иностранцами]. Но контакты были необходимы, ведь что такое молодежь без общения? Мы проходили инструктаж, как вести себя с иностранными гостями, боялись всего. Но потом, когда молодежь встречается, ей же море по колено - пошли объятия, улыбки", - признался музыкант.

"Молодые люди не знают друг друга, не знают традиций и культуры. Поэтому Всемирный фестиваль молодежи необходим для того, чтобы сблизить молодежь, дать ей понимание того, что происходит в мире. Это [проведение фестиваля в Сочи] своевременное, очень актуальное решение", - подчеркнул Кобзон.

Разрушение мифов

Народный артист России, основатель "Клуба Алексея Козлова", саксофонист Алексей Козлов считает, что фестиваль 1957 года позволил советским людям увидеть "реальную зарубежную молодежь, а не выдуманную официальной пропагандой".

"Я помню, как тогда подавали нам этот образ - либо несчастные безработные, затравленные и оборванные, либо толстые буржуи в цилиндрах, с сигарами во рту. А приехали простые парни и девушки, дружелюбные, улыбающиеся, а главное - одетые как-то странно. В цветные рубашки, джинсы и во что попало", - отметил музыкант.

По мнению Козлова, 60 лет спустя пришло время развенчания уже западных пропагандистских мифов, навязывающих русофобию.

"Если в Сочи прибудет хоть какая-то часть простых молодых людей, не являющихся агентами спецслужб, то у них наконец-то откроются глаза на сущность западной пропаганды, нагнетающей русофобию, которой подвержены сейчас люди множества стран. Хочется, чтобы все гости Фестиваля в корне изменили свое представление о России. Это будет настоящей победой в обострившейся идеологической войне, навязанной Западом", - уверен джазмен.

Запрет рок-н-ролла

Заслуженный артист России, композитор и музыкальный продюсер Бари Алибасов назвал самым ярким воспоминанием о Всемирном фестивале молодежи и студентов 1985 года то, как ему вместе с группой "Интеграл" едва не запретили участвовать в концерте. Музыканты выполнили условия министерства культуры, разучили песни "Если бы парни всей Земли" и "День без выстрела на земле", но захотели включить в выступление англоязычный рок-н-ролл и модный в то время психоделик-андеграунд.

"Приехали анонимные проверяющие агенты из министерства культуры и сочли наш репертуар антисоветским, преклонением перед западной музыкой. Нам с группой "Интеграл" предписали в течение трех часов покинуть Москву", - вспомнил Алибасов.

Высылки удалось избежать только благодаря заступничеству "друзей" в ведомстве и профильных организациях. "Нас вызвал начальник управления музыкальных учреждений министерства культуры товарищ Баев, в подчинении которого были все филармонии Советского Союза. И я пообещал, что будут исполняться только песни на русском языке", - признался музыкант.

Алибасов также считает самым важным на фестивале личное общение участников из разных стран.

"Раньше ведь не подпускали близко к иностранцам, а теперь есть свободный доступ к общению, и личные отношения формируют настроение подобных фестивалей. Сегодня все болтаются по миру - от белых медведей до австралийских туземцев. А приезжают из той же Австралии - и ничего о стране не знают, потому что на пляже пролежали весь месяц. И вот на фестивале в России наш москвич сможет рассказать австралийцу, как лежал у них на пляже", - отметил продюсер.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.