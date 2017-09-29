Комитет Госдумы: в "Матильде" нет никаких нарушений законодательства РФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты комитета Госдумы по культуре по итогам состоявшегося спецпросмотра назвали "Матильду" режиссера Алексея Учителя интересным и профессионально снятым фильмом и подчеркнули, что в нем нет ничего нарушающего законодательство РФ. Об этом говорится в официальном заявлении комитета, распространенном в пятницу.

"Это яркий, интересный, профессионально снятый художественный фильм, в котором творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей великой страны", - отмечается в документе. "Наследник российского престола Николай Александрович, ставший впоследствии последним российским императором Николаем II, показан в фильме с большой любовью и почтением - в фильме это сильный, одухотворенный, болеющий за свою страну человек, который безусловно делает выбор между личными интересами и государственным долгом в пользу последнего", - указывается в заявлении.

"Особо хотим подчеркнуть, что фильм не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство, в том числе законодательство, направленное на защиту нравственности и чувств верующих, - отмечают парламентарии. - Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны".

"В очередной раз депутаты комитета по культуре заявляют о недопустимости цензуры и нарушения конституционных прав граждан на свободу творчества и на участие в культурной жизни", - подчеркивается в документе.

Официальный показ "Матильды" в рамках парламентского клуба Госдумы состоится 26 октября - в день выхода фильма в массовый прокат.