Дом музыки отметит 15-летие большим концертом в декабре

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский международный Дом музыки (ММДМ) отметит 15-летие концертом с участием классических звезд 21 декабря на сцене Светлановского зала. Об этом сообщил в пятницу президент ММДМ Владимир Спиваков.

"Я бы хотел, чтобы программа осталась сюрпризом. Могу сказать, что в первом отделении будут выступать "Виртуозы Москвы" с замечательными солистами, а во втором отделении - Национальный филармонический оркестр России тоже с выдающимися солистами. И даже будет звучать джаз", - приоткрыл завесу тайны Спиваков.

15 лет в этом сезоне исполнится и Национальному филармоническому оркестру России (НФОР), однако отдельных торжеств по этому случаю не будет. "Мы никакого гала-концерта не планируем, никакого специального события к 15-летию НФОРа не планируем. Будем отмечать это абсолютно без помпы весь сезон", - отметил директор НФОР Георгий Агеев.

Юбилейный сезон Дом музыки откроет 1 октября. На сцену Светлановского зала выйдут Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова и сопрано из Германии Симона Кермес. Вечер также даст старт IX Московскому музыкальному фестивалю "Владимир Спиваков приглашает…".

Московский международный Дом музыки открылся 26 декабря 2002 года. За 15 лет концертная площадка, включающая Светлановский, Театральный и Камерный залы, завоевала статус ведущего филармонического комплекса столицы, где выступают выдающиеся артисты со всего мира. В Доме музыки было проведено почти 10 тыс. мероприятий, его залы посетили около 9 млн зрителей.