Фильм "Крым" за первый день проката в кинотеатрах собрал более 25 млн рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Картина Алексея Пиманова "Крым", московская премьера которой состоялась в среду, успешно стартовал в прокате и стал лидером в четверг - за первые сутки фильм собрал не менее 25 млн рублей. Таковы предварительные данные портала "Кинобизнес сегодня".

"По неофициальным предварительным данным, фильм режиссера Алексея Пиманова собрал не меньше 25-26 млн рублей в первый день. Теперь даже самые осторожные прикидки позволяют рассчитывать как минимум на 160-170 млн рублей в премьерный уикенд. При этом дебютная касса вполне может оказаться еще выше. Нельзя исключать стартовый результат даже за 200-миллионной отметкой", - отмечается на портале.

Второе место занял боевик "Kingsman: Золотое кольцо", заработавший 20,5-21 млн рублей. "По сравнению с прошлой неделей полученная фильмом Мэттью Вона выручка сократилась на 70%. Во второй уикенд сиквел добавит к своим капиталам примерно 135-140 млн рублей", - говорится в сообщении. На данный момент, общая касса составляет 465 млн рублей после восьми дней показов.

Примерно одинаковые результаты, в районе 5,5 млн рублей, показали триллер "Наемник" и хоррор "Оно". Замыкает первую пятерку с кассой около 3 млн рублей романтическая комедия "Любовь в городе ангелов".

О фильме "Крым"

Фильм "Крым" основан на реальных событиях весны 2014 года, когда Крым стал российской территорией по итогам референдума о самоопределении.

В основе сюжета - история современных Ромео и Джульетты - русского юноши и украинской девушки.

В съемках была задействована современная военная техника - истребители, грузовые самолеты, беспилотные летательные аппараты. Большинство массовых сцен создавались при участии жителей Севастополя - реальных участников событий весны 2014 года.

В главных ролях - Роман Курицын, Евгения Лапова, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Геннадий Яковлев. Картина создана при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино.

25 сентября Пиманов в эфире телеканала "Звезда" сообщил, что фильм выйдет в прокат и в Китае. Однако на какую дату намечен релиз, режиссер не уточнил.