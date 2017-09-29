Создание подземного музея в Кремле обойдется в 470 млн руб. в 2018 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ заложило 470 млн руб. на 2018 год на создание музейного комплекса в Московском Кремле на месте древних монастырей. Об этом сообщается в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 гг., внесенного 29 сентября в Государственную думу.

"Увеличение бюджетных ассигнований на создание музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела в подвальных помещениях 14-го корпуса Московского Кремля в 2018 году на 470,0 млн. рублей ", - говорится в документе.

Чудов и Вознесенский монастыри находились на территории Московского Кремля с XVI века и были разрушены в 1929-30 годах. На их месте был построен административный 14-й корпус Кремля, демонтированный несколько лет назад. При работах были обнаружены фрагменты древних фундаментов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручал организовать в этой части Кремля подземный музей. По его же указанию на месте прежних строений разбит парк, в котором уже открыты так называемые археологические окна. В одном из них через специальное защитное стекло можно увидеть западную часть фундамента и подвал Малого Николаевского дворца (1874-1878 годы), в другом - часть фундамента церкви Алексея митрополита (1680-1686 годы), кирпичный фундамент перехода из дворца в Чудов монастырь, культурный слой с деревянными конструкциями и дворовое мощение XVI века, а также надгробия XVII века.

Как говорила в мае директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, новый подземный музей может быть открыт в 2018 году. В нем будут представлены найденные при раскопках на месте 14-го корпуса объекты.

Чудов монастырь - кафедральный мужской монастырь в восточной части Кремля - находился на Ивановской площади. По преданию, он был основан митрополитом Алексием в 1365 году в память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы, матери хана Золотой Орды Джанибека. Название получил по церкви Чудо Архангела Михаила в Хонех. Вознесенский монастырь - женский монастырь в Московском Кремле - находился около Спасской башни и вплотную примыкал к кремлевской стене. О точной дате основания Вознесенского монастыря нет достоверных сведений, но предполагается, что это было в 1386 году.