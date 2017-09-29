Предпоказ "Матильды" в Сочи прошел без инцидентов

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Предпремьерный показ фильма "Матильда" в Сочи посмотрели около 500 зрителей, не считая сотрудников полиции и частных охранных агентств, которые обеспечивали порядок в торговом центре, где расположен кинотеатр. В течение сеанса ни один человек не покинул свое место, а финальные титры сопровождались аплодисментами.

Ранее сообщалось, что перед показом в Сочи сотрудники полиции пресекли попытку одиночного пикета против демонстрации фильма "Матильда". Женщина развернула у входа в кинозал плакат с требованием запретить показ. "На показе побывали 445 зрителей. Перед демонстрацией и во время сеанса никаких эксцессов не было", - отметила представитель сети "Люксор IMAX" в Сочи.

В первые же минуты после того, как в зале включили свет, зрители начали делиться между собой впечатлениями. В словах многих звучало удивление тем, почему картина "Матильда" вызвала вокруг себя столько разговоров. "Фильм хороший. Говорят, что какой-то шум был вокруг него, я не слышал, если честно, но ничего скандального в сюжете не увидел", - признался ТАСС 25-летний житель Сочи Олег.

Сочинцы постарше также благосклонно отнеслись к рассказанной режиссером Учителем непростой истории взаимоотношений императора и балерины Матильды Ксешинской. "У меня дома есть книга о жизни царя Николая II, обязательно теперь ее перечитаю", - пообещала сочинка Лариса Малкова.

Собеседник ТАСС Игорь, который еще перед сеансом признавался в том, что не питает особого уважения к личности и делам Николая II, и после просмотра мнения не поменял. "Мое отношение не изменилось. Но такого, ради чего стоило обсуждать этот фильм еще до его премьеры, точно не было", - сказал зритель.

Организаторы показа надеются, что премьера фильма, назначенная на 26 октября, также пройдет без инцидентов. Бронирование билетов началась еще в начале сентября, но пока в Сочи выкуплено всего несколько десятков мест на эту картину.

О фильме

Фильм Алексея Учителя посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 гг.). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Премьера фильма в России назначена на 26 октября.