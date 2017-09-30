В Дагестане за неделю мультимедийную выставку Ван Гога посмотрели более 1 тыс. человек

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МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек посетили в Махачкале первую мультимедийную выставку "Ван Гог. Живые полотна", которая открылась 23 сентября. Об этом ТАСС сообщил организатор выставки кинорежиссер Магомед Казиев.
"По итогам семи дней нашу выставку увидели более 1 тыс. жителей и гостей Махачкалы. Большинство из них - студенты, что не может не радовать", - сказал Казиев.
"Были зрители, которые приходили на выставку повторно. Также идут группами, в том числе и школьники классами", - отметил собеседник агентства.
По его словам, при посещении выставки для студентов и детей до 18 лет предусмотрены сидки, детям до трех лет вход бесплатный.
На выставке, которая продлится до начала ноября, в "ожившем" формате представлено более 300 произведений художника.
Как рассказал тогда ТАСС Казиев, особенность выставки в том, что каждый желающий благодаря современным технологиям визуализации и объемному звуку "может погрузиться в творческий мир художника, попытаться понять его, при этом расположившись в удобных креслах". "Кроме того, здесь можно увидеть практически все произведения Ван Гога в отличие от обычного музея, где обычно представлено несколько картин", - добавил кинорежиссер.
Как сообщил Казиев, в рамках проекта "Живые полотна" подобные выставки по творчеству Айвазовского, Дали, Рериха прошли и проводятся в более 30 городах России.