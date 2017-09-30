100-летие со дня рождения Юрия Любимова торжественно отметят в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. 100-летие со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова (1917-2014) 30 сентября торжественно отметят в Москве. В этот день мероприятия в память о мастере пройдут в созданном им Театре на Таганке, в Театре имени Вахтангова, где начиналась творческая карьера Любимова, и в Большом театре, где Юрий Петрович поставил один из своих последних спектаклей.

Интерактивный музей

"В день 100-летия Юрия Петровича Любимова в Театре на Таганке состоится праздничное открытие Интерактивного музея, центральным звеном которого станет кабинет знаменитого режиссера", - сообщила ТАСС директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Она напомнила, что еще при жизни Любимов мечтал, чтобы его кабинет стал "той самой мемориальной зоной". "Под кабинет мне сначала предлагали другую, более жизнерадостную, светлую комнату. А я выбрал эту: угрюмую, темную, куда никогда не заглядывает солнце", - неоднократно любил повторять режиссер", - процитировала Апексимова.

Она рассказала, что кабинет основателя "Таганки" отреставрирован очень аккуратно. И выглядит таким, каким его покинул Любимов. В экспозиции кабинета представлены мемориальные экспонаты - мебель, фортепиано, настольные лампы, гитара Владимира Высоцкого, книги Любимова и, конечно, его стены, от пола до потолка покрытые автографами известных персон.

Начало этой традиции положил Андрей Вознесенский, начертав на стене: "Все богини - как поганки перед бабами с Таганки". Продолжили традицию Андрей Тарковский, Артур Миллер, Лоуренс Оливье, Владимир Путин, Евгений Евтушенко, Михаил Шемякин, Эрнст Неизвестный, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Параджанов, Георгий Данелия и многие другие. На стенах кабинета Любимова зафиксирована почти вся история "Таганки", констатировала Апексимова.

Но в уютном кабинете мастера, заметила она, слишком мало пространства, и его не хватит, чтобы показать всем желающим. Поэтому легендарный кабинет перенесся в просторное фойе второго этажа, где на глазах зрителей знаменитые автографы "оживут" с помощью современных технологий, рассказывая историю "Таганки".

Основное внимание экспозиции уделено ее интерактивному компоненту, уточнила директор театра. С помощью touch-панелей посетители смогут пройти виртуальный тур, заглянув во все цеха театра. Помимо виртуального обзора, интерактивный контент будет заполнен информацией об истории Театра, о легендарных спектаклях, а также об актерах прославленной труппы. Для ознакомления достаточно будет дотронуться до изображения актера или афиши интересующего спектакля, пояснила Апексимова.

Она сообщила, что театр откроет двери в Интерактивную зону в 17:00 мск. По завершении праздничной программы "Таганка" покажет спектакль "Добрый человек из Сезуана", с которого началась история знаменитого театра. Входной билет в театр 30 сентября будет стоить 1 рубль.

Премьера в честь Любимова

Спектакль "Старик и море" по произведению Эрнеста Хемингуэя, поставленный специально к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова, будет показан 30 сентября на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Выпускник Щукинского училища, Любимов начинал свою творческую карьеру в Вахтанговском театре, который называл своей "альма-матер".

Постановку спектакля "Старик и море" осуществил известный режиссер Анатолий Васильев. Исполнителем стала народная артистка РФ Алла Демидова, автором музыки - композитор Владимир Мартынов. Мировая премьера спектакля состоялась 19 июля в рамках ХШ Международного театрального фестиваля имени Чехова, который выступил инициатором этого юбилейного проекта.

"Это акция. Поклон великому человеку, мастеру сцены, пришедшему в театр в 1960-х годах. И мы хотим, чтобы имя его не было забыто, чтобы он всегда оставался в нашей культуре", - сказал Анатолий Васильев перед премьерой.

"Мы собрались вместе с актрисой Аллой Демидовой и композитором Владимиром Мартыновым, чтобы сделать своеобразное посвящение к 100-летию со дня рождения Юрия Петровича. Каждый из нас был связан с этим режиссером по-своему", - отметил Васильев.

Еще в начале 1980-х годов Любимов пригласил его в Театр на Таганке, где спустя некоторое время Васильев поставил свой знаменитый спектакль "Серсо" по пьесе Виктора Славкина.

А прославленная Алла Демидова с конца 1960-х годов играла ведущие роли в спектаклях Юрия Петровича. Именно она стала первой исполнительницей роли госпожи Янг в легендарном спектакле Любимова "Добрый человек из Сезуана". Композитор Владимир Мартынов был автором музыки к спектаклям Любимова "Братья Карамазовы", "Театральный роман", "Хроники", "Сократ/Оракул", "Маска и душа".

Спектакль "Старик и море" в Театре Вахтангова уже сыграли дважды - 19 и 20 июля. 30 сентября его покажут в третий раз. Следующий показ состоится 1 октября.

Торжество в Большом театре

Кульминацией торжеств по случаю 100-летия Юрия Любимова станет сегодняшний вечер в Государственном академическом Большом театре России. На Исторической сцене состоится концерт "Посвящение Любимову", в котором примут участие звезды оперы, оркестр и хор Большого театра. За пультом - музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра.

Юрий Любимов известен во всем мире не только как драматический, но и как оперный режиссер, тогда как в России "музыкальная" сторона творчества маэстро до сих пор оставалась в тени, отметила собеседница агентства. А между тем "оперуполномоченный Советского Союза", как называл себя сам режиссер, осуществил более 30 оперных постановок в крупнейших театрах, среди которых Ла Скала, Парижская национальная опера, Королевская опера Ковент-Гарден, Баварская государственная опера, неаполитанский театр Сан Карло, чикагская Лирик-опера, фестиваль "Флорентийский музыкальный май".

В пресс-службе ГАБТ напомнили, что в рамках торжественных мероприятий 27, 28 и 29 сентября на Исторической сцене Большого театра прошла опера Александра Бородина "Князь Игорь" в постановке Юрия Любимова, премьера которой состоялась 8 июня 2013 года.

Относительно сегодняшнего концерта в пресс-службе Большого театра проинформировали, что программу составят фрагменты из трех опер, которые ставил Любимов. Это - "Хованщина" Модеста Мусоргского (миланский Ла Скала, 1981), "Риголетто" Джузеппе Верди (фестиваль "Флорентийский музыкальный май", 1984), "Тангейзер" Рихарда Вагнера (Штутгартская государственная опера).

Также прозвучат произведения композиторов, с которыми работал Юрий Любимов. Владимир Мартынов исполнит свое новое сочинение, посвященное многолетней дружбе и сотрудничеству с Юрием Любимовым. В исполнении Татьяны Гринденко, Гидона Кремера и камерного состава оркестра Большого театра прозвучит Concerto grosso №1 Альфреда Шнитке.

Перед началом концерта состоится торжественная церемония вручения "Общественной премии Юрия Любимова". Учрежденная Фондом Ю.П. Любимова в 2015 году, награда присуждена уже в третий раз, и на сегодняшнем вечере в Большом театре найдет своих новых обладателей, заявили в пресс-службе ГАБТ.

Награда от Любимова

Ежегодная "Общественная Премия Юрия Любимова" уже объявила лауреатов за 2017 год. Ими стали: ведущий кардиохирург, известный ученый и организатор медицинской науки Лео Бокерия; выдающийся российский хореограф, балетмейстер Большого театра, народный артист СССР Юрий Григорович и художник, режиссер, сценарист, актер, почетный член Российской академии художеств Рустам Хамдамов. Об этом ТАСС ранее сообщила вдова Юрия Любимова - Каталин Любимова.

Она напомнила, что премия учреждена некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова" в 2015 году и присуждается за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение своей гражданской позиции.

"К премированию выдвигаются кандидаты, имеющие любую профессию, но удовлетворяющие вышеперечисленным критериям", - уточнила Любимова, добавив, что выдвижение лауреатов производится решением комиссии, состоящей из членов Попечительского совета Фонда.

Первыми лауреатами премии Любимова в 2015 году стали: российский политический деятель, политолог, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов; скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Леонид Баранов; российский композитор, музыковед и философ Владимир Мартынов, которого связывало с Юрием Петровичем Любимовым более чем 20-летнее сотрудничество, сказала Любимова.

Список награжденных в 2016 году продолжили президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, врач-нейрохирург, научный руководитель Научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов и известный актер театра и кино, художественный руководитель ФГБУ "Государственный театр наций", народный артист РФ Евгений Миронов.

В этом году вручение Общественной премии Юрия Любимова состоится 30 сентября в день 100-летнего юбилея Юрия Петровича Любимова в Государственном академическом Большом театре России. Лауреатам вручается диплом и памятный знак, выплачивается денежное вознаграждение. В этом году в качестве памятного знака выбрано мозаичное панно, выполненное членом Союза художников России Анатолием Челышевым.

В честь 100-летнего юбилея Юрия Любимова решением комиссии часть денежного вознаграждения будет передана на восстановление Храма Воскресения Христова в селе Торопово Даниловского района Ярославской области, где церковным старостой был дед Юрия Петровича - Захар Петрович Любимов.

Генеральным спонсором Премии является банк ВТБ24 (ПАО). Информационная поддержка осуществляется Информационным агентством России ТАСС.

Век Юрия Любимова

100-летие со дня рождения актера, режиссера, педагога, основателя Театра на Таганке, народного артиста РФ Юрия Любимова отмечается в течение всего 2017 года. Проект "Век Юрия Любимова" - одно из крупнейших событий в культурной жизни России.

В рамках юбилейной программы проходит целый ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине Любимова в Ярославле, а также за рубежом. Среди них - выставка "Любимов и время" в Музее Москвы, международная научная конференция в Российской государственной библиотеке искусств, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Большом зале Московской консерватории, показ оперы Бородина "Князь Игорь" в постановке Любимова и концерт "Посвящение Любимову" в Большом театре, который состоится 30 сентября в день 100-летия со дня рождения режиссера. Тогда же состоится вручение Общественной премии Юрия Любимова.

О Юрии Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, он проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду в Ленинграде. Известен как актер и успел сделать театр, который является предметом изучения во многих странах.

Познал и "вкус" вынужденной эмиграции. Работая по всему миру, он всегда опирался на русскую классику. Вернулся в СССР в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Скончался 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.