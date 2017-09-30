Иосиф Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР и герой провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Иосиф Кобзон провел в субботу творческую встречу с воспитанниками и педагогами музыкальных школ республики. В ходе мероприятия был представлен новый республиканский образовательный проект "Детская музыкальная академия", почетным руководителем которого стал исполнитель.

"Сегодня на нашей встрече я хотел бы презентовать новый проект. Мы понимаем, какое великое значение имеет музыкальное образование для всей республики. Потому что благодаря музыкальной академии мы имеем великолепные оркестры, коллективы, певцов, вокалистов. Для того чтобы не потерять эту нить, мы решили создать детскую академию. Иосиф Давыдович, спасибо вам за поддержку", - приводит слова приветствия исполняющего обязанности министра культуры ДНР Михаила Желтякова Донецкое агентство новостей.

После этого юные музыканты продемонстрировали собравшимся свое мастерство. На сцене выступили трое солистов - воспитанников музыкальных школ Донецка, Макеевки и Горловки. Они исполнили произведения Николая Сильванского, Антонио Вивальди и Антонио Баццини на фортепиано, скрипке и флейте, сопровождал солистов камерный оркестр "Виола" Донецкой государственной академической филармонии. Кобзон также исполнил несколько песен: "Спрашивайте, мальчики, спрашивайте", "Хулиган" и "Я люблю тебя жизнь".

"Я получил истинное наслаждение. Смотрю на детей и думаю: какая война их сможет победить? Никакая. Взрывы заканчиваются, и они сразу бегут к инструментам. Эта встреча не парадная, не протокольная, а очень полезная. То, что мы увидели, это просто замечательно. Талантливые дети", - отметил Кобзон.

Республиканский образовательный проект "Детская музыкальная академия" предполагает мастер-классы, творческие встречи и конкурсы, которые будут проводить преподаватели из Российской Федерации. По завершению обучения ученикам будут вручены дипломы. Лучшие воспитанники смогут в дальнейшем обучаться в российских музыкальных школах.

Иосиф Кобзон - уроженец Донбасса. Он родился в 1937 году в городе Часов Яр. Артист является почетным гражданином Донецка, Макеевки, Артемовска, Горловки и других городов Донецкой области. В 2014 году, после того, как киевские власти начали силовую операцию против Донбасса, Кобзон был лишен звания "почетный гражданин" Днепропетровска и ряда других городов Украины.