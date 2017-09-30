Медведев поздравил актера Юрия Каюрова с 90-летием

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Каюрова с 90-летием, отметив его вдохновенную игру и актерскую индивидуальность. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Ваша творческая судьба неразрывно связана с легендарным Малым театром, которому вы верны более полувека. На этой сцене Вы блестяще перевоплощаетесь в самые разные образы, восхищая зрителей своей вдохновенной игрой в классических пьесах Александра Островского, Антона Чехова, Максима Горького, в современных постановках", - говорится, в частности, в телеграмме.

Медведев также отметил, что "ярким свидетельством большого таланта Каюрова и актерской индивидуальности стали и запоминающиеся работы в кино". "Многие известные фильмы своим успехом обязаны именно Вам", - подчеркнул премьер.

Народный артист РСФСР Юрий Иванович Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. Театральному искусству будущий актер начал обучаться во время службы на Балтийском флоте в 1946-1949 годах. В 1952 году закончил Ленинградский государственный театральный институт имени Островского. За годы своей актерской карьеры Каюров работал в Саратовском театре драмы, а также в Академическом государственном Малом театре России.

Каюров также известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль Владимира Ленина в историко- биографической картине Анатолия Рыбакова "В начале века" (1961). В общей сложности Каюров сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Каюров - народный артист РСФСР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского.