Фестиваль "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии посетили более 3 тыс. зрителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек за шесть дней посетили Первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ" в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Министерстве культуры республики.

"Более 3 тыс. гостей и жителей Северной Осетии посетили фестиваль. На каждом выступлении был аншлаг. Огромное количество людей наблюдали за выступлениями на большом экране, установленном во дворе Госфилармонии", - отметил собеседник агентства.

Владикавказ с 23 по 29 сентября принимал фестиваль "Мариинский - Владикавказ". Он открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.

Сопрано мировой оперы, народная артистка республики Мария Гулегина выступила с "Тоской" Джакомо Пуччини вместе с солистами Мариинского театра Ахмедом Агади и Алексеем Марковым. Опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" впервые была представлена в Северной Осетии солистами оперной труппы и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

В рамках фестиваля артисты Мариинки показали и два одноактных балетных спектакля - "Кармен-сюита" и "Барышня и хулиган". В балетных спектаклях участвовали прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик и солист театра, заслуженный артист Северной Осетии Давид Залеев. На одной сцене с Гергиевым и Мацуевым выступили также юные музыканты Северного Кавказа. Концерт также транслировался на большом экране, установленном во дворе Госфилармонии.

Площадкой фестиваля стал филиал Мариинского театра во Владикавказе - Государственная академическая филармония Северной Осетии - и Национальный государственный театр оперы и балета республики.