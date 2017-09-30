В Уфе состоялась мировая премьера балета "Аленький цветочек" по мотивам сказки Аксакова

УФА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Мировая премьера балета "Аленький цветочек" по мотивам одноименной сказки русского писателя Сергея Аксакова состоялась в субботу в Уфе. Спектакль открыл юбилейный 80-й сезон Башкирского государственного театра оперы и балета, передает с места корреспондент ТАСС.

Зрителей на входе встречали актеры в платьях времен XIX века, в холле звучала живая музыка. Все билеты, по словам директора театра Ильмара Альмухаметова, были раскуплены задолго до премьеры. В числе гостей спектакля были российские и зарубежные писатели, деятели искусства, которые внесли вклад в сохранение и развитие аксаковского наследия и славянской культуры, отметил он.

В основу сюжета легла сказка, услышанная Сергеем Аксаковым, уроженцем Башкирии, от ключницы Пелагеи и записанная им по памяти. Это история о купце, который отправляется за море за Аленьким цветочком, и получает его с условием обмены на свою или чужую свободу. Его младшая дочь ради спасения жизни отца соглашается на жизнь во дворце чудовища, но влюбляется в него. Любовь снимает заклятие, и чудовище становится юношей.

Первые шаги - из аксаковских мест

Хореографом-постановщиком балета стал народный артист России, художественный руководитель "Кремлевского балета" Андрей Петров. "Один из главных персонажей здесь - Аленький цветочек, вернее, его дух, воплотившийся в образе феи. Волшебство цветочка - в способности дарить людям любовь", - рассказал о спектакле журналистам Петров. Он отметил, что это балет для семейного просмотра, "детям он будет доступен и интересен в силу сказочного сюжета".

Петров считает символичным создание спектакля на родине Аксакова. "И если он будет иметь успех и идти в разных городах России, то свой путь должен начать именно отсюда", - убежден хореограф.

Художественное оформление спектакля, созданное сценографом Григорием Беловым и художником по костюмам Ольгой Полянской, отображает три мира. Мир яркого народного быта стилизован в духе сказочной Руси Ивана Билибина, фантастический мир волшебного цветка передан импрессионистскими приемами в декорациях и костюмах. А для третьего мира злого колдовства использованы средства модернизма.

Композитор Владимир Купцов рассказал, что "музыкальный язык партитуры достаточно традиционен и относится, скорее, к XIX веку". "Нет здесь и каких-то необычных оркестровых приемов, но в балете каждый персонаж имеет свою лейттему - ведущий мотив, который постоянно сопровождает героев, трансформируется в зависимости от ситуации", - сказал Купцов.

Ведущие партии в балете исполнили прима-балерина театра Гульсина Мавлюкасова и заслуженный артист Башкирии Рустам Исхаков. За дирижерским пультом был заслуженный деятель искусств республики Герман Ким.

Представление будет также показано 1 октября.

О театре

Башкирский государственный театр оперы и балета принял первых зрителей 14 декабря 1938 года. Известный танцовщик XX века Рудольф Нуреев начал свою карьеру на этой сцене. С 1993 года по инициативе хореографа Юрия Григоровича проводятся фестивали балетного искусства имени Нуреева.

В юбилейный 80-й сезон в театре, в частности, будет поставлена опера "Царская невеста" Римского-Корсакова, постановку осуществит лауреат международных конкурсов режиссер Филипп Разенков. Также пройдут традиционные "Шаляпинские дни" и фестиваль балетного искусства им. Нуреева.